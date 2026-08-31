GIORNALISTI: ADDIO A ROMANO BARTOLONI. IL RICORDO DI PLURALISMO E LIBERTA’

Comunicato stampa

E’ venuto a mancare lunedì 31 agosto il giornalista Romano Bartoloni. Aveva 90 anni. Per anni impegnato nel sindacato dei giornalisti.

“Pluralismo e Libertà esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Romano Bartoloni, figura storica del giornalismo romano e per lunghi anni autorevole punto di riferimento del Sindacato Cronisti Romani”, ricordano i componenti del coordinamento nazionale di Pluralismo e Libertà, presente in Stampa Romana, Fnsi, Inpgi e Casagit, “Cronista appassionato e rigoroso, Bartoloni ha attraversato oltre sessant’anni di giornalismo mantenendo sempre saldi i valori dell’indipendenza, della libertà di stampa e del rispetto della verità dei fatti. Valori che ha difeso non soltanto attraverso il proprio lavoro professionale, ma anche con un costante e generoso impegno negli organismi di categoria. La sua scomparsa priva il giornalismo romano di una delle sue figure più rappresentative e lascia un vuoto profondo tra quanti hanno avuto modo di conoscerlo, confrontarsi con lui e apprezzarne la passione, la determinazione e l’umanità. In questo momento di dolore, Pluralismo e Libertà esprime la più sincera vicinanza alla famiglia e ai suoi cari, ricordando con gratitudine l’impegno che Romano ha dedicato negli anni ai cronisti e alla libertà di stampa”.