HERO BRACCIANO – L’impresa è compiuta: Umberto Casani circumnaviga a nuoto il lago di Bracciano

Comunicato stampa

Una grande giornata di sport, pubblico e partecipazione nei quattro comuni lacustri. I villaggi sportivi di Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano hanno animato il territorio.

È stata una giornata di quelle destinate a rimanere nella memoria del territorio. Umberto Casani ha portato a termine con successo la sua straordinaria impresa: circumnavigare a nuoto il Lago di Bracciano per 30 chilometri, trasformando una sfida sportiva estrema in una grande festa collettiva.

Dopo mesi di preparazione, sacrifici e determinazione, Umberto ha completato la circumnavigazione del lago, riuscendo nell’impresa

Tempo ufficiale di percorrenza: 7 ore 52 minuti 08 secondi.

Una prova di resistenza fisica e mentale che ha avuto come protagonisti non soltanto Umberto e il lago, ma un’intera comunità che lo ha accompagnato lungo il percorso. Le persone presenti sulle sponde, nei punti di passaggio e nei quattro comuni hanno seguito la sfida con entusiasmo, sostenendo Umberto bracciata dopo bracciata e contribuendo a rendere l’impresa ancora più emozionante.

Per l’intera giornata, infatti, il territorio del Lago di Bracciano si è trasformato in un grande spazio dedicato allo sport, all’inclusione, alla partecipazione e alla valorizzazione del territorio.

I villaggi sportivi allestiti nei tre principali comuni lacustri – Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano – hanno registrato una partecipazione elevatissima, coinvolgendo un numero considerevole di bambini, ragazzi, famiglie, sportivi e appassionati di outdoor.

Le diverse discipline proposte dalle federazioni, dalle società sportive e dalle associazioni hanno permesso al pubblico di avvicinarsi a sport differenti, trasformando l’evento in una vera celebrazione dello sport.

Particolarmente significativa è stata la presenza delle istituzioni alla cerimonia delle autorità, tenutasi sul rinnovato Lungolago G. Argenti, a testimonianza dell’attenzione e del sostegno riservati all’iniziativa.

Alla celebrazione hanno partecipato il Presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Giuseppe Andreana accompagnato dalla sua vice Alessandra Mosci, l’Assessore al Turismo di Anguillara Sabazia Christian Calabrese, insieme ai consiglieri comunali Stefano Bellini, Ginevra Zugarelli e Leonardo Campomasi, l’Assessore al Turismo di Bracciano Madalena Coletta con il consigliere allo sport Emilio Scarafoni, il presidente del Consiglio Municipale del XV Municipio Stefano Cavini, il presidente provinciale Roma OPES Alessandro Battisti.

La loro presenza ha rappresentato un importante riconoscimento per un evento che ha saputo unire sport, territorio, inclusione e partecipazione.

La giornata ha riservato inoltre un momento speciale con la premiazione di alcuni giovani atleti che si sono distinti nelle rispettive discipline.

Un riconoscimento che ha voluto, sottolineato e dimostrato, come lo sport non sia fatto soltanto di record, ma anche di allenamento, sacrificio, costanza, passione e capacità di superare le difficoltà.

Accanto alla grande impresa sportiva di Umberto, HERO BRACCIANO ha voluto sostenere anche una causa dal forte valore umano e sociale attraverso l’iniziativa “Insieme per Elena”, dedicata alla ricerca sulla PGAP1.

Anche su questo fronte la risposta del pubblico è stata straordinaria. La grande partecipazione e la sensibilità dimostrata dalle persone presenti hanno trasformato l’iniziativa in un momento di concreta solidarietà, dando alla giornata un significato che va oltre lo sport.

HERO BRACCIANO 2026 è stato un successo perché è riuscito a mettere insieme un intero territorio.

È stato il successo di Umberto, che ha affrontato e superato una sfida straordinaria. È stato il successo delle istituzioni, delle associazioni, delle federazioni, degli sportivi, dei volontari e dei partner. Ma soprattutto è stato il successo del pubblico, che ha partecipato numeroso, anche lungo le sponde del XV Municipio, e che ha riempito i villaggi sportivi, ha seguito l’impresa e sostenuto con entusiasmo ogni momento della giornata.

Da una grande impresa individuale è nata così una storia collettiva di sport, territorio, inclusione, solidarietà e partecipazione.

HERO BRACCIANO 2026 si è svolto con il patrocinio e il sostegno di Regione Lazio, CONI Lazio, Comitato Italiano Paralimpico – Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Comuni di Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano, XV Municipio di Roma Capitale, Ente Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, FIN, FISSW, FICK, Consorzio Lago di Bracciano, OPES, Federazione Italiana Cronometristi e ANCI Lazio.

Fondamentale anche il lavoro della motovedetta dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, delle Pro Loco, dei volontari, dei tecnici e degli istruttori, che hanno contribuito alla riuscita e alla sicurezza della manifestazione.

Un ringraziamento speciale va inoltre ai partner che hanno creduto nel progetto e ne hanno sostenuto la realizzazione tra i quali: ACEA, BIOIN, EDILROMA AMBIENTE, CISALFA, EURONICS e IDEAAUTO, insieme alle numerose realtà che hanno messo a disposizione risorse, competenze e collaborazione.

E il Lago di Bracciano, per un’intera giornata, è diventato il teatro di tutto questo.

Massimiliano Orrù

Ufficio Stampa HERO BRACCIANO