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L’abbandono dei rifiuti è una minaccia alla qualità dell’ambiente

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Scorcio di Anguillara olio su tela 100x80cm

Dal profilo Facebook del sindaco di Anguillara Sabazia

L’abbandono illecito dei rifiuti rappresenta una delle principali minacce alla qualità dell’ambiente e al decoro del territorio. Oltre a compromettere la bellezza dei luoghi, produce effetti negativi sull’ecosistema, genera costi per la collettività e incide sull’accoglienza di un territorio che vive anche di turismo, cultura e attività all’aria aperta.
Per rispondere a queste criticità, il Comune di Anguillara Sabazia ha realizzato il progetto “Ambiente protetto: tecnologia e comunità per un futuro pulito”, grazie al contributo della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale e mediante risorse comunali. L’iniziativa integra innovazione tecnologica, attività di prevenzione e azioni di sensibilizzazione ambientale, con l’obiettivo di rafforzare la tutela del territorio e promuovere una maggiore consapevolezza civica.
Tecnologia e comunità per la tutela dell’ambiente
Il progetto ha previsto il potenziamento delle attività di monitoraggio del territorio mediante l’installazione di telecamere e fototrappole nelle aree maggiormente esposte al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.
Questi strumenti consentono alla Polizia Locale di rendere più efficace l’attività di prevenzione e controllo, individuando tempestivamente i comportamenti illeciti e contribuendo alla salvaguardia delle aree di maggior pregio ambientale, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
La tutela del territorio, tuttavia, non può affidarsi esclusivamente alla tecnologia. Il rispetto dell’ambiente nasce soprattutto dalla consapevolezza e dalla partecipazione di ogni cittadino.
Angelo Pizzigallo, sindaco di Anguillara
il video al link sottostante

https://www.facebook.com/reel/3034903230049227

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