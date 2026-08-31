L’abbandono dei rifiuti è una minaccia alla qualità dell’ambiente

Dal profilo Facebook del sindaco di Anguillara Sabazia

L’abbandono illecito dei rifiuti rappresenta una delle principali minacce alla qualità dell’ambiente e al decoro del territorio. Oltre a compromettere la bellezza dei luoghi, produce effetti negativi sull’ecosistema, genera costi per la collettività e incide sull’accoglienza di un territorio che vive anche di turismo, cultura e attività all’aria aperta.

Per rispondere a queste criticità, il Comune di Anguillara Sabazia ha realizzato il progetto “Ambiente protetto: tecnologia e comunità per un futuro pulito”, grazie al contributo della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale e mediante risorse comunali. L’iniziativa integra innovazione tecnologica, attività di prevenzione e azioni di sensibilizzazione ambientale, con l’obiettivo di rafforzare la tutela del territorio e promuovere una maggiore consapevolezza civica.

Tecnologia e comunità per la tutela dell’ambiente