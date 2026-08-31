Torna in scena “La Stagione delle Parole Nuove”, a Civitavecchia un viaggio nell’Italia degli anni Sessanta

Comunicato stampa

Dopo la rappresentazione al Parco dei Martiri delle Foibe, inserita nell’ambito della rassegna Dal

Mito alla Storia, la Pro Loco cittadina porta di nuovo in scena “La Stagione delle Parole Nuove”,

spettacolo teatrale dedicato agli anni Sessanta, un decennio di grandi cambiamenti sociali e culturali.

L’appuntamento è fissato per sabato 5 settembre 2026, alle ore 21.00, presso l’Arena Taj Lucia.

L’iniziativa propone al pubblico un percorso tra parole, musica, immagini e interpretazioni corali, per

raccontare una stagione attraversata da profondi cambiamenti, dalla ricerca di nuove libertà, dalla

conquista di diritti e dalla fiducia nella possibilità di costruire un futuro diverso.

Gli anni Sessanta vengono così riletti non soltanto attraverso la memoria e la nostalgia, ma anche

attraverso le tensioni, le contraddizioni e le trasformazioni che caratterizzarono quella fase della storia

italiana. Un periodo nel quale cambiarono il linguaggio, i costumi, la cultura e il modo stesso di

guardare al futuro.

Particolare spazio è riservato alla televisione e, in particolare, al fenomeno di Carosello, uno dei

programmi più riconoscibili e popolari della televisione italiana. Gli sketch, inseriti all’interno della

narrazione teatrale, contribuiscono a restituire al pubblico atmosfere e personaggi di quegli anni,

alternando momenti di leggerezza e ironia ai passaggi più riflessivi dello spettacolo.

“La Stagione delle Parole Nuove” nasce infatti con l’intento di parlare a generazioni diverse. A chi

ha vissuto gli anni Sessanta offre l’occasione di ritrovare immagini, suoni e suggestioni di un periodo

particolarmente significativo; alle generazioni più giovani propone invece uno spunto per conoscere

e comprendere una stagione della storia italiana che continua a interrogare il presente.

Al centro dello spettacolo resta il tema delle parole: quelle attraverso le quali una società esprime i

propri ideali, interpreta i cambiamenti e prova a immaginare il futuro. Da qui l’interrogativo che

accompagna l’intero percorso teatrale: che cosa è rimasto di quei grandi sogni collettivi e quale valore

hanno oggi le parole con cui continuiamo a raccontare il nostro tempo?

A dare corpo e voce al racconto sono gli Attori della Pro Loco, protagonisti di uno spettacolo corale

che alterna interpretazione, musica, immagini e momenti di leggerezza. La regia di Francesco

Angeloni e Antonio Biso accompagna il pubblico dentro una narrazione dinamica, capace di

intrecciare memoria personale e memoria collettiva, restituendo il clima, le contraddizioni e le

speranze di un decennio che ha profondamente segnato la società italiana. Un lavoro che nasce dalla

passione per il teatro e dalla volontà della Pro Loco di continuare a proporre cultura e occasioni di

partecipazione attraverso il linguaggio della scena.

La nuova rappresentazione all’Arena Taj Lucia vuole dunque essere non soltanto un appuntamento

di intrattenimento, ma un’occasione di incontro e di riflessione, attraverso un linguaggio teatrale

capace di unire memoria, cultura e partecipazione.

Info e prenotazioni: 340 261 7530

F.to Il Presidente

Maria Cristina Ciaffi