Il presepe vivente dell’antica Monterano

È cominciata il 28 dicembre l’esposizione del presepe vivente nel vecchio borgo dell’antica Monterano dove in un ambiente tutto medievale e molto suggestivo si possono ammirare i resti dell’antico borgo e perdersi nell’atmosfera medievale creata dai capanni e dai costumi degli abitanti di Canale Monterano che sono stati fedelmente riprodotti e dalle musiche tipiche dell’epoca.

Il percorso per arrivare all’antico borgo si può fare sia a piedi che con l’aiuto di una navetta che si alterna dal borgo al grande parcheggio per portare le persone in tutto comfort dal momento che il tragitto seppur ben illuminato rimane un po’ faticoso ma l’intervento della protezione civile rende tutto più agevole.

L’affluenza nel primo giorno di apertura al presepe vivente è stata notevole, già alle quattro del pomeriggio, si contavano esserci state almeno ottomila persone. Immergersi nell’ambiente cosi suggestivo e pittoresco dell’antica Monterano è una esperienza tutta da gustare; il cammino ti permette di ammirare la natura e fare una bella passeggiata all’aria aperta finchè non verrai avvolto dall’eco delle musiche medievali che man mano diverrà sempre più forte fino a trovare arroccato in alto una tenda dove vi sono dei personaggi in maschera.

La cura delle maschere e dell’ambientazione è stata notevole, i dettagli hanno reso tutto molto speciale e coinvolgente, sembrava veramente di stare in un’ambientazione medievale, lungo la strada passeggiavano personaggi in maschera e vi era una sfilata di arti e mestieri.

Lungo il percorso si potevano assaggiare prodotti tipici pagando la quota con due monete che venivano fornite all’ingresso ad ognuno per degustare una consumazione, dal dolce al salato. Trovarsi per caso nella rovina dove è stata allestita la natività è una esperienza molto coinvolgente ed entusiasmante.

Siamo abituati a vedere il presepe sempre immobile, sempre in miniatura, qui invece gli attori sono vivi, compresi gli animali, che sono stati scelti in fede al presepe tradizionale, paciosi e sereni guardavano la gente arrivare. Lo spettacolo medievale sarà ancora disponibile nelle date del 4 e del 6 gennaio, l’ingresso è di dieci euro senza riduzioni e i ragazzi fino a sedici anni non pagano.

Merito del successo di questa iniziativa è stato l’impegno del Comitato presepe vivente Canale Monterano guidato da Pino Argento, che insieme al sindaco di Canale, Alessandro Bettarelli, e l’Università Agraria hanno voluto deliziarci con questo spettacolo che è stato possibile anche grazie al progetto di valorizzazione di antica Monterano e del territorio comunale che parte nel 2018 per trovare oggi la sua completa realizzazione.

Ilaria Morodei, redattrice L’agone