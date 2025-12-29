Musica e teatro a Cerveteri: spettacoli e concerti nel Teatro Tenda di Piazza Aldo Moro anche dopo Natale

Riceviamo e pubblichiamo

“Quando i primi giorni di dicembre abbiamo allestito in Piazza Aldo Moro il Teatro Tenda del Campus Etruria lo avevamo immaginato come un luogo di formazione, di conoscenza e di apprendimento sulle prospettive future per i giovani del territorio.

Agli incontri del mattino, avevamo deciso di affiancare momenti di svago e culturali per tutta la famiglia, ma mai avremmo immaginato come questa realtà potesse avere un seguito così importante: le oltre 200 persone presenti ai vari spettacoli proposti, tra cui quello della Fanfara dei Bersaglieri, le performance teatrali de Le Odissere e Margot Theatre e per ultimo il ‘MusiChristmas’ di Giorgio Paoni, che ha registrato un tutto esaurito, ci hanno spinti a prolungare l’esperienza della struttura mantenendola fino al nuovo anno con nuovi eventi che si aggiungeranno a quelli già in programma all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone.

Avremo dunque uno spazio più grande, comodo, confortevole e riscaldato per assistere a concerti e a tutti i più grandi appuntamenti del Natale”. Ad annunciarlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“Il Teatro Tenda del Campus Etruria, nato come un progetto unico e sperimentale nella nostra città che abbiamo realizzato ottenendo un finanziamento di DiscoLazio – spiega Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – rispecchia anche un po’ quel desiderio che sempre abbiamo avuto di poter disporre di una struttura che anche nei periodi invernali potesse ospitare musica e spettacoli culturali di ampio respiro.

Al mattino, per tutti e quattro i giorni di incontri tematici e dibattiti, abbiamo avuto una presenza di giovani davvero importante e giorno dopo giorno anche gli spettacoli pomeridiani hanno avuto un ottimo appeal. Per questo abbiamo deciso di mantenere anche nelle giornate di festa, fino all’inizio del nuovo anno questa struttura: se avremo una risposta di pubblico soddisfacente ed importante, non può che rappresentare un punto di partenza per svilupparla ancora meglio in ottica futura”.

“In programma – prosegue l’Assessore Cennerilli – ancora spettacolo, teatro e musica ed eventi legati alla tradizione natalizia, con artisti che già in passato hanno dimostrato di saper richiamare un pubblico estremamente numeroso. Un ringraziamento, per l’organizzazione di questi eventi aggiuntivi, lo rivolgo ad Artemide Guide e alla Multiservizi Caerite, per il sostegno garantito alle iniziative”.

Ad aprire il programma del Teatro Tenda sarà il duo comico degli “Appiccicaticci”, con lo spettacolo “Tutto da Sol”. Appuntamento per venerdì 2 gennaio alle ore 18:30. Sempre venerdì 2 gennaio, ma alle ore 21:00 sarà il turno di “The Cinema Show Quartet”, un omaggio alla produzione musicale dei grandi gruppi degli anni Settanta, dai Genesis ai Pink Floyd, dai Deep Purple ai New Trolls.

Il giorno seguente è il momento del grande swing e del jazz: un viaggio in musica con “Gingerman Trio”, da Ella Fitzgerald a Frank Sinatra fino a Ray Charles.

Chiudono il ricco programma di eventi il “Francesco Davia Quartet”, una serata di jazz elegante e raffinato, nella serata di domenica 4 gennaio e infine, la sera dell’Epifania, martedì 6 gennaio, il “Viaggio con i Cantautori”, con Enrico Capuano, uno dei capostipiti del folk italiano, che spazierà da De Andrè a Guccini e tanti altri cantautori italiani.

Inizio degli spettacoli fissato sempre per le ore 21:00. L’ingresso agli spettacoli è come sempre libero e gratuito.