Canale Monterano: per teatro e archivio storico fine d’anno in bellezza

Riceviamo e pubblichiamo

L’anno 2025 si chiude in bellezza per due dei nostri siti culturali principali. La Regione Lazio ha infatti premiato due richieste di contributo inoltrate dalla nostra Amministrazione per interventi che interesseranno l’archivio storico “Rela Girolami” e il teatro comunale “Maurizio Fiorani”.

Per il teatro comunale il contributo regionale complessivo ammonta a quarantamila euro, cui si aggiungerà una compartecipazione comunale di circa 25 mila euro, che permetterà la sostituzione delle attuali sedute di plastica con vere e proprie poltrone da teatro, più comode e confortevoli e comunque ignifughe.

Il progetto consentirà anche l’aggiornamento e il rifacimento del sistema antincendio. Per l’archivio comunale, invece, i fondi regionali concessi sono di circa ventimila euro: 15.901,10 euro per il riversamento e riordinamento della serie “Urbanistica” e 3.434,70 euro per l’acquisto di materiali di consumo, attrezzature varie e l’ideazione e realizzazione di pannelli adatti a persone con disabilità visive e/o cognitive.

“Questi contributi sono davvero due belle notizie che evidenziano concretamente quanto l’Amministrazione comunale continui a investire in cultura, nonostante le mille difficoltà e le tante emergenze di altra natura cui dover far fronte quotidianamente – commenta soddisfatto il Sindaco Alessandro Bettarelli – La sostituzione delle attuali sedute a teatro con altre più eleganti e confortevoli, in particolare, è un intervento atteso da tempo e sono sicuro migliorerà la fruizione degli spettacoli e l’esperienza complessiva a teatro.”

“Un grazie – conclude il consigliere delegato alla Cultura, Valter Chiari – va agli uffici e ai professionisti che hanno curato e seguito i progetti. Quando nel luglio 2022 siamo riusciti a far accreditare l’archivio nell’Organizzazione Archivistica Regionale, in pochi avrebbero scommesso su quanti progressi avrebbe fatto in così poco tempo.

Se oggi abbiamo nuove informazioni sulla storia del nostro paese lo dobbiamo al lavoro fatto sull’archivio e, di conseguenza, anche all’associazione “Arca sul Lago” di Anguillara, che ha seguito fin da subito ristrutturazione, sistemazione e progettazione tecnica dei bandi. Abbiamo l’ambizione di continuare a lavorare in questo senso, magari andando a reperire altre fonti, che potrebbero ulteriormente arricchire la nostra collezione”.

L’Amministrazione Comunale