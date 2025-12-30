30 Dicembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

Canale Monterano: per teatro e archivio storico fine d’anno in bellezza

0
60
archivio storico

Riceviamo e pubblichiamo

L’anno 2025 si chiude in bellezza per due dei nostri siti culturali principali. La Regione Lazio ha infatti premiato due richieste di contributo inoltrate dalla nostra Amministrazione per interventi che interesseranno l’archivio storico “Rela Girolami” e il teatro comunale “Maurizio Fiorani”.

Per il teatro comunale il contributo regionale complessivo ammonta a quarantamila euro, cui si aggiungerà una compartecipazione comunale di circa 25 mila euro, che permetterà la sostituzione delle attuali sedute di plastica con vere e proprie poltrone da teatro, più comode e confortevoli e comunque ignifughe.

Il progetto consentirà anche l’aggiornamento e il rifacimento del sistema antincendio. Per l’archivio comunale, invece, i fondi regionali concessi sono di circa ventimila euro: 15.901,10 euro per il riversamento e riordinamento della serie “Urbanistica” e 3.434,70 euro per l’acquisto di materiali di consumo, attrezzature varie e l’ideazione e realizzazione di pannelli adatti a persone con disabilità visive e/o cognitive.

“Questi contributi sono davvero due belle notizie che evidenziano concretamente quanto l’Amministrazione comunale continui a investire in cultura, nonostante le mille difficoltà e le tante emergenze di altra natura cui dover far fronte quotidianamente – commenta soddisfatto il Sindaco Alessandro Bettarelli – La sostituzione delle attuali sedute a teatro con altre più eleganti e confortevoli, in particolare, è un intervento atteso da tempo e sono sicuro migliorerà la fruizione degli spettacoli e l’esperienza complessiva a teatro.”

“Un grazie – conclude il consigliere delegato alla Cultura, Valter Chiari – va agli uffici e ai professionisti che hanno curato e seguito i progetti. Quando nel luglio 2022 siamo riusciti a far accreditare l’archivio nell’Organizzazione Archivistica Regionale, in pochi avrebbero scommesso su quanti progressi avrebbe fatto in così poco tempo.

Se oggi abbiamo nuove informazioni sulla storia del nostro paese lo dobbiamo al lavoro fatto sull’archivio e, di conseguenza, anche all’associazione “Arca sul Lago” di Anguillara, che ha seguito fin da subito ristrutturazione, sistemazione e progettazione tecnica dei bandi. Abbiamo l’ambizione di continuare a lavorare in questo senso, magari andando a reperire altre fonti, che potrebbero ulteriormente arricchire la nostra collezione”.

L’Amministrazione Comunale

teatro      archivio storico

Articolo precedente
La Mtb Santa Marinella brilla nel ciclocross con un finale d’anno ricco di vittorie e podi
Articolo successivo
MUNICIPIO XV, TORQUATI: “BRACCIANESE, CHIUSA POSITIVAMENTE CONFERENZA DI SERVIZI ANAS PER ROTATORIE”

Ultimi articoli

Cultura

Quando il mezzogiorno cammina (e la mezzanotte barcolla)

Territorio

MUNICIPIO XV, TORQUATI: “BRACCIANESE, CHIUSA POSITIVAMENTE CONFERENZA DI SERVIZI ANAS PER ROTATORIE”

Territorio

La Mtb Santa Marinella brilla nel ciclocross con un finale d’anno ricco di vittorie e podi

Eventi

Il presepe vivente dell’antica Monterano

Eventi

Musica e teatro a Cerveteri: spettacoli e concerti nel Teatro Tenda di Piazza Aldo Moro anche dopo Natale

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it