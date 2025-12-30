MUNICIPIO XV, TORQUATI: “BRACCIANESE, CHIUSA POSITIVAMENTE CONFERENZA DI SERVIZI ANAS PER ROTATORIE”

Riceviamo e pubblichiamo

“Come comunicato da Anas, si è conclusa positivamente lo scorso 23 dicembre la Conferenza dei Servizi per i lavori di realizzazione delle due rotatorie di Via Braccianese all’altezza di Osteria Nuova e Cesano, inserite tra le opere da realizzare con i fondi del Giubileo, nell’ambito del Piano Strade di Roma Capitale.

Una proposta avanzata dal Municipio XV già nel 2009, poi nel 2014 nel corso della nostra prima consiliatura anche grazie a numerosi comitati cittadini che hanno raccolto delle firme, e riproposta nel 2021 con il nostro nuovo insediamento, proprio perché da sempre considerate opere strategiche.

Dopo tanti tentativi e numerose amministrazioni, a ottobre scorso è stata indetta la conferenza dei servizi, il passo più concreto degli ultimi vent’anni per un progetto che consentirà di migliorare la viabilità, fluidificare il traffico e ridurre in modo significativo il rischio di incidenti su via Braccianese.

Ringrazio l’Assessora capitolina ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini e Anas per aver colto l’urgenza di tali opere, prioritarie per la viabilità e la sicurezza del territorio, e per aver avviato un percorso di collaborazione tra Roma Capitale e il Municipio nell’ambito delle proposte ad Anas”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV di Roma, Daniele Torquati.