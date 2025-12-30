Anguillara, salta il Concerto di Capodanno: una vergogna per la città. 

Riceviamo e pubblichiamo

Solidarietà alla Scuola Orchestra.

Il Partito Democratico di Anguillara esprime piena solidarietà all’associazione Scuola Orchestra e a tutte le persone che da anni, con passione e competenza, portano avanti una realtà culturale che è motivo di orgoglio per la nostra comunità.

La cancellazione del tradizionale Concerto di Capodanno, comunicata in questo ore dall’associazione, per mancate condizioni economiche, rappresenta un fatto grave e inaccettabile.

Non si tratta soltanto di un appuntamento atteso e ormai parte della tradizione cittadina: quest’anno avrebbe avuto anche un valore simbolico particolare, dedicando un pensiero al maestro Alfredo Bellaccini, fondatore e anima del progetto, scomparso pochi mesi fa.

È uno scandalo che un’eccellenza culturale del territorio venga lasciata sola fino al punto di dover rinunciare a un evento così importante. Una comunità che perde appuntamenti come questo perde coesione, identità e futuro.

A chi oggi prova amarezza e delusione, diciamo con chiarezza che questa vergogna non può e non deve ripetersi.

Per il prossimo concerto di Capodanno Anguillara avrà un’ Ammistrazione che sarà capace di riconoscere nella cultura un investimento essenziale, non un costo accessorio!