Doppio appuntamento con il recital corale “Luce nella notte Santa” il 2 e 3 gennaio 2026 nelle Chiese del Sasso e di Ceri

“Luce nella notte Santa” il recital corale, ideato dall’attore e regista Agostino De Angelis, realizzato con successo lo scorso 20 Dicembre 2025 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Cerveteri, sarà replicato con un doppio appuntamento il 2 e 3 gennaio 2026 rispettivamente nelle Chiese di Santa Croce di Castel del Sasso e nel Santuario Nostra Signora di Ceri alle ore 19.00.

Il pubblico potrà ripercorrere un viaggio intenso e contemplativo nel cuore del Natale, dove parola, musica e canto si intrecciano per raccontare il mistero della Natività. Un percorso artistico e spirituale che invita all’ascolto, al silenzio interiore e alla riscoperta del significato più profondo della nascita di Cristo, ben accolto dalla sensibilità dei parroci Padre Mario Vecchiarelli e Don Riccardo Russo e dalle rispettive comunità parrocchiali coordinate da Christian Proietti.

La parte recitata da parte dello stesso De Angelis con i lettori: Elsie Papi, Patrizia Paoletti, Gigliola Ricci, Alessandra Magrelli, Decio Bagni, Renato Arseni, Roberta Lautizi, Elio Lucci, Rossella Travagliati, Noemi Crimi, Rosella Possenti, Maria Gnazi e la partecipazione degli attori dell’Academy for Theater, Cinema and Cultural Heritage Stefano Ercolani, Riccardo Dominici, Riccardo Frontoni, Luisa De Antoniis, Samira Ercolani, Gianmarco De Antoniis, si soffermerà sul tema della luce che irrompe nella notte, simbolo di speranza, redenzione e amore che si combinerà con i canti dei cori delle Parrocchie di Santa Maria Maggiore, Santissima Trinità, Santuario Nostra Signora di Ceri, Sant’Eugenio a I Terzi diretti dal M° Alessio Piantadosi.

Ad amplificare le emozioni e il messaggio anche la partecipazione straordinaria del soprano Elena Danusia.

Le melodie saranno eseguite all’organo da Christian Proietti e dalla Caere Wood Orchestra diretta dal M° Amedeo Ricci che creeranno un tessuto sonoro capace di sostenere e arricchire il racconto, alternando momenti di gioiosa esultanza a passaggi di profonda contemplazione anche con accenni di brani natalizi tradizionali.

“Luce nella notte Santa” non sarà solo un concerto di canto, racconto, immagini e video proiezioni curate da Desirée Arlotta, ma un’esperienza condivisa, in cui il pubblico sarà invitato ad ascoltare e riflettere, riscoprendo il valore del Natale come tempo di luce che vince le tenebre, di pace che nasce nel silenzio, di speranza che si rinnova.

Il recital organizzato dall’Associazione Culturale ArcheoTheatron in collaborazione con le comunità parrocchiali ha il patrocinio gratuito del Comune di Cerveteri, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale.