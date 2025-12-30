30 Dicembre, 2025
LAZIO; D’AMATO, LISTE DI ATTESA: PEGGIORAMENTO CON I NUOVI AMBITI DI GARANZIA, SALTA LA PROSSIMITÀ, TORNANO LE MACRO AREE. È BLUFF

Riceviamo e pubblichiamo

“La delibera dove si definiscono i nuovi ambiti di garanzia per il governo delle liste di attesa è un bluff e creerà solo disagi ai cittadini. Nella discussione del Bilancio tutte le opposizioni avevano sottoscritto un emendamento per definire l’ambito di garanzia il Distretto sanitario, che invece salta completamente.
Si torna indietro alle macro aree, territori di oltre 1 milione di abitanti, anziché lavorare sui Distretti che sono l’ambito di prossimità ideale per evitare lunghi spostamenti. Questa nuova suddivisione non supera le difficoltà riscontrate da un unico ambito regionale e non porterà alcun beneficio per la riduzione delle tante rinunce causate dalla lontananza.
Con la nuova suddivisione possono essere offerte prestazioni anche a cento chilometri di distanza, e per anziani e fragili non rimane che l’alternativa dell’abbandono del sistema pubblico per pagare direttamente le prestazioni. Se si voleva affrontare seriamente il tema delle liste di attesa la soluzione doveva essere la prossimità e non costringere il paziente a rinunciare.
Oggi il numero delle rinunce è abnorme e le prestazioni rese nei tempi rappresentano solo il 12 per cento del totale. Il Lazio è la Regione che negli ultimi due anni ha avuto il maggior incremento di spesa privata e di rinuncia alle prestazioni.
Purtroppo, la cura Rocca porterà a un aumento delle disuguaglianze”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale e responsabile nazionale welfare di Azione, Alessio D’Amato.
