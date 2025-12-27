28 Dicembre, 2025
TFR e TFM: due strumenti che pochi conoscono, ma che possono far risparmiare migliaia di euro

In oltre venticinque anni di lavoro nella consulenza finanziaria, mi è capitato spesso di incontrare persone attente ai propri risparmi, ma inconsapevoli di uno dei vantaggi più concreti che la normativa italiana mette a disposizione: il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e per gli imprenditori, il Trattamento di Fine Mandato (TFM).

Sono sigle che tutti abbiamo sentito almeno una volta, ma che raramente vengono comprese fino in fondo. Eppure, possono fare una grande differenza sia per chi lavora come dipendente, sia per chi guida un’azienda.

Il TFR, ad esempio, è quella parte di stipendio che ogni mese viene accantonata e rivalutata nel tempo. In molti lo considerano una sorta di “liquidazione”, un importo che si incasserà un giorno, a fine carriera. In realtà, è molto di più: è un capitale che cresce in silenzio, e che può diventare una vera risorsa se gestito nel modo giusto.

Destinarlo a un fondo pensione, ad esempio, consente non solo di ridurre le tasse, ma anche di farlo rendere meglio nel lungo periodo. Tutto questo senza alcuno sforzo aggiuntivo, semplicemente scegliendo con consapevolezza dove far lavorare i propri soldi.

Anche le imprese possono trarre vantaggio da una buona gestione del TFR. Quando il TFR dei dipendenti viene trasferito a un fondo pensione, l’azienda ottiene deduzioni fiscali, minori oneri contributivi e una gestione più leggera del bilancio.

In pratica, si tratta di un beneficio reciproco: meno peso per l’impresa, più valore per i dipendenti.

Lo stesso principio vale per il TFM, lo strumento pensato per chi guida l’azienda. È una riserva che si costruisce nel tempo, con vantaggi fiscali immediati, e che rappresenta una forma intelligente di pianificazione del futuro personale professionale.

Nel corso della mia carriera, ho visto tante persone scoprire margini di risparmio importanti grazie a una semplice consulenza. A volte basta poco un confronto, qualche dato in più per rendersi conto di quanto si possa ottenere da strumenti che già possediamo.

Eppure, pochissimi li utilizzano davvero.

Ecco perché credo sia importante parlarne. Capire se il proprio TFR o TFM sta lavorando nel modo giusto è un passo semplice, ma può fare una differenza reale nel tempo.

Per questa ragione ho deciso di fornire, a titolo gratuito, una guida che possa chiarire alcuni aspetti fondamentali di questi strumenti: sarà sufficiente inquadrare il QR code o visitare il link indicato.

Iuliana Armean
Consulente finanziario
https://linktr.ee/Iulianaarmeanconsulenza

Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità divulgative e non sostituiscono la consulenza personalizzata. Ogni decisione finanziaria va valutata in base alla propria situazione specifica.

