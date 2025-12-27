28 Dicembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEconomia

Intelligenza artificiale: lo scandalo Deloitte e la cultura della superficialità

0
160

Ha fatto molto discutere nelle ultime settimane lo scandalo che ha coinvolto la società di consulenza finanziaria Deloitte, colpevole di aver prodotto per il governo australiano un rapporto contenente citazioni e riferimenti bibliografici inventati, generati da un modello di intelligenza artificiale.

Ad accorgersi dei riferimenti e delle fonti inesistenti è stato Chris Rudge, ricercatore dell’università di Sydney, che ha successivamente deciso di segnalare l’accaduto. Il documento, dal valore di circa 290.000 dollari americani, conteneva riferimenti a libri inventati e la falsa citazione di un giudice federale.

Nonostante l’assunzione di colpa da parte dell’azienda e la conferma di aver utilizzato una piattaforma che adotta modelli linguistici generativi, la vicenda ha sollevato forti polemiche. In particolare, si è espressa riguardo all’accaduto la senatrice australiana Barbara Pocock, dichiarando l’utilizzo dell’intelligenza artificiale “scorretto e inappropriato” e sostenendo che Deloitte avrebbe dovuto rimborsare l’intero importo del contratto.

Tale evento ci costringe a riflettere per l’ennesima volta sull’utilizzo che viene fatto dell’intelligenza artificiale, indipendentemente dalla grandezza degli ecosistemi all’interno dei quali viene utilizzata: che sia per una semplice ricerca personale o al fine di calcolare la traiettoria della prossima astronave che lanceremo su Marte. Bisogna abbattere la barriera della superficialità che la società – e noi in quanto membri di essa – stiamo costruendo. Prima che si arrivi a un irreversibile isolamento della personalità, va mantenuto all’avanguardia il ponte tra realtà e finzione, quello stesso ponte che un utilizzo improprio della tecnologia rischia di danneggiare.

Sembra assurdo, ma il dilemma che riguarda l’intelligenza artificiale si riduce a una domanda molto semplice: vogliamo farne un uso etico o un abuso economico?

Denis Andrei Mihut

Articolo precedente
PD Lazio. Il disastro della destra sulle liste d’attesa
Articolo successivo
TFR e TFM: due strumenti che pochi conoscono, ma che possono far risparmiare migliaia di euro

Ultimi articoli

Eventi

A Trevignano Romano tornano di moda le matinée con il nuovo film di Paolo Sorrentino

Territorio

Anguillara Sabazia. Uniti per cambiare: più di un nome un impegno reale

Cultura

All’antico borgo di Canale Monterano torna il Presepe Vivente

Economia

TFR e TFM: due strumenti che pochi conoscono, ma che possono far risparmiare migliaia di euro

Politica

PD Lazio. Il disastro della destra sulle liste d’attesa

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it