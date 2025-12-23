23 Dicembre, 2025


PLURALISMO E LIBERTA’: “PROFONDO CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI GIOVANNI MASOTTI”

Giovanni Masotti

Riceviamo e pubblichiamo

“Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Masotti, volto storico del giornalismo televisivo, morto oggi a Roma all’età di 74 anni”. Così in una nota il Coordinamento nazionale di Pluralismo e Libertà, presente in Stampa Romana, Fnsi, Inpgi e Casagit.

“Professionista di grande esperienza, Masotti ha lavorato nelle principali testate italiane e per decenni in Rai, dove è stato inviato, conduttore e vicedirettore del Tg2, oltre a corrispondente dall’estero”, ricordano gli esponenti di Pluralismo e Libertà, “Negli ultimi anni aveva guidato la testata viterbese Lamiacittànews, tornando a un giornalismo vicino ai territori. Pluralismo e Libertà ricorda Giovanni Masotti per il rigore, la passione civile e l’indipendenza di giudizio che hanno guidato tutta la sua carriera. Ai familiari, ai colleghi e a quanti lo hanno conosciuto e stimato porgiamo le nostre più sentite condoglianze”.

