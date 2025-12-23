CIAMPINO. COMPLIMENTI A ELETTI CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI

Riceviamo e pubblichiamo

Voglio inviare a tutte le elette e gli eletti del Consiglio Comunale dei giovani di Ciampino e al neo Presidente del Consiglio, Lorenzo Fanasca, i miei complimenti e il mio in bocca al lupo per questo bellissimo traguardo. Hanno una ‘missione’ importantissima, fondamentale soprattutto oggi: dare nuovo slancio e nuova linfa a quel concetto di partecipazione che purtroppo tra i più giovani rischia di annacquarsi.

A loro anche il compito di essere parte attiva nelle scelte dell’amministrazione collaborando in maniera propositiva e fattiva con l’energia, le idee e i progetti che li hanno fin qui contraddistinti.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano