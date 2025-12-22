CAMMINARE NELLA BELLEZZA. GLI STUDENTI DELL’ALBERGHIERO VISITANO ROMA

Riceviamo e pubblichiamo

Didattica sul campo per gli studenti dell’Indirizzo Turistico dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli che prima della pausa natalizia hanno voluto conoscere più da vicino alcune fra le meraviglie della Città Eterna, accompagnati dalle loro docenti di Accoglienza Turistica e di Storia dell’Arte Prof.ssa Giovanna Albanese e Prof.ssa Conny Neri, alla scoperta della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea e della mostra dedicata ai “Tesori dei Faraoni” alle Scuderie del Quirinale.

“Il primo giorno, l’11 dicembre, siamo partiti da Piazza del Popolo – ha spiegato la Prof.ssa Conny Neri – percorrendo i sentieri di Villa Borghese fino a raggiungere viale delle Belle Arti e la GNAMC che ospita 20.000 opere d’arte tra dipinti, disegni, sculture e installazioni di maestri italiani e internazionali degli ultimi due secoli attraversando varie correnti artistiche: neoclassicismo, romanticismo, impressionismo, divisionismo, avanguardie, pop art, arte povera, e molte altre.

Il secondo giorno, invece, 16 dicembre, dopo aver visitato le chiese gemelle di Santa Maria in Montesanto e Santa Maria dei Miracoli abbiamo raggiunto il Quirinale attraversando via del Corso, via dei Condotti, piazza di Spagna, via Sistina e Piazza di Trevi fino ad arrivare alla bellissima mostra dedicata ai Tesori dei Faraoni: 130 opere provenienti dai principali musei egiziani, che consentono ai visitatori di conoscere da vicino la civiltà egizia, dalle origini al periodo d’oro del Nuovo Regno, fino alle più recenti scoperte archeologiche. Due giornate indimenticabili. Nessun libro o immagine – ha aggiunto la Prof.ssa Neri – possono sostituire l’esperienza di osservare dal vivo monumenti, opere e spazi che hanno attraversato i secoli.

Roma è un’aula a cielo aperto e camminare tra le sue bellezze permette agli studenti di comprendere direttamente il valore più profondo del patrimonio artistico, sviluppando uno sguardo più consapevole e critico sulla realtà”. “Visitare Roma è fondamentale per comprendere cosa significhi davvero accogliere e valorizzare un patrimonio artistico di livello mondiale. – ha aggiunto la Prof.ssa Giovanna Albanese – Roma, città vicinissima al nostro Istituto Alberghiero, rappresenta un modello unico di gestione dei flussi turistici, di promozione culturale e di integrazione tra storia, servizi e ospitalità.

Vedere da vicino queste realtà aiuta i nostri studenti a capire quanto il patrimonio artistico sia una risorsa viva, capace di creare prospettive occupazionali. Ma c’è di più: – ha concluso la Prof.ssa Albanese – il contatto con la bellezza non educa solo lo sguardo, ma favorisce anche quella crescita interiore che sempre deve accompagnare la formazione culturale. Torneremo presto!”