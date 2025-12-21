OPEN CALL FOR “LAZIO-ITALY TOP WORLD WEDDING DESTINATION”

Riceviamo e pubblichiamo

La DMO Green Weekend propone la sottoscrizione di un manifesto per candidare l’Italia leader mondiale nel settore del wedding.

L’evento il 23 dicembre a Roma, a Palazzo Valentini

Roma, 20 dicembre 2025 – La DMO Green Weekend lancia una open call per stimolare le istituzioni, in particolare i Ministeri degli Esteri, del Turismo e le Amministrazioni regionali, ad inserire il wedding in tutte le manifestazioni promozionali istituzionali con specifiche proposte pubblicitarie.

Il lancio della raccolta di firme avrà luogo martedì 23 dicembre 2025 a Roma presso la Sala David Sassoli di Palazzo Valentini alle ore 10.00.

L’iniziativa è finanziata dalla Regione Lazio.

Nell’organizzazione del matrimonio concorrono tutti gli ingredienti principali del Made in Italy – dagli abiti ai prodotti enogastronomici, alle straordinarie location presenti in tutto il territorio e non solo nelle grandi città. Per questo motivo, secondo la Destination Management Organization rappresentare nel mondo l’Italia quale Paese leader del settore del wedding può determinare una spinta importante nella vendita di prodotti e servizi e nel promuovere un traffico turistico, attivando una benefica azione sulle economie rurali e contribuendo alla diffusione dei benefici a livello locale e quindi alla preservazione delle aree interne.

Il programma dell’evento proseguirà con un incentive per giornalisti ed operatori in Sabina, per arrivare infine a Casperia, dove avrà luogo una tavola rotonda e a seguire una degustazione di prodotti del territorio.

L’intenzione della DMO è di estendere alle altre Regioni l’azione avviata nel Lazio.