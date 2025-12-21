“SPORT, CONTRIBUTI AI COMUNI PER TENSOSTRUTTURE”

Riceviamo e pubblichiamo

Roma, 19 dicembre 2025 – “Impianti sportivi moderni per continuare a promuovere lo sport a tutti i livelli: è questo uno degli obiettivi strategici che la Regione Lazio, guidata dal Presidente Francesco Rocca, ha posto al centro della propria azione di governo. Lo sport rappresenta una vera e propria palestra di vita per i giovani, ma è anche un’attività fondamentale per il benessere e la socialità di chi giovane non lo è più”.

Con queste parole il Presidente della Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo del Consiglio regionale del Lazio, Mario Luciano Crea, annuncia il parere favorevole espresso oggi all’unanimità dalla Commissione allo schema di delibera che disciplina la concessione di contributi in conto capitale a favore dei Comuni del Lazio, con esclusione di Roma Capitale, per la realizzazione di tensostrutture.

“Destiniamo questo avviso pubblico da oltre 4 milioni di euro ai Comuni del territorio regionale per la realizzazione di tensostrutture polifunzionali a impianti sportivi esistenti di proprietà degli enti locali. L’obiettivo è quello di rafforzare l’offerta di strutture e garantire alle collettività locali strutture moderne e funzionali in grado di rispondere alle esigenze delle diverse discipline e di favorire una pratica sportiva continua durante tutto l’anno.”

Il provvedimento, che definisce la finalizzazione delle risorse, i limiti massimi di finanziamento, le modalità per la presentazione delle proposte progettuale, mira inoltre a incentivare l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale: il bando, infatti, prevede l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo ai progetti che utilizzino materiali per l’efficientamento energetico o realizzati con componenti riciclabili, promuovendo così una visione dello sport attenta anche alla tutela dell’ambiente.

“Continueremo a investire in politiche attive che rendano lo sport realmente accessibile a tutti perché lo sport non è solo un’occasione di crescita personale e di inclusione sociale, ma è un vero e proprio diritto sancito dalla Costituzione, che le istituzioni hanno il dovere di sostenere e valorizzare.”

