Open Christmas a Living 360: Caravaggio e il dialogo tra arte e territorio

L’incontro del 18 dicembre, inserito nel contesto dell’iniziativa “Open Christmas”, si è svolto presso Living 360 ad Anguillara Sabazia, trasformando lo spazio in un luogo di confronto tra arte e storia. Protagonista della serata è stata Silvia Moccia, pittrice e tatuatrice del territorio, che ha presentato il proprio lavoro attraverso un percorso espositivo ispirato al genio di Caravaggio. Un itinerario pensato per accompagnare il visitatore tra luce, drammaticità e simbologia, elementi centrali della pittura caravaggesca.

A guidare l’incontro è stato Valerio Vernesi, storico dell’arte, che ha aperto la serata con un ampio racconto sulla vita e sul contesto storico di Michelangelo Merisi, offrendo al pubblico una lettura approfondita delle opere esposte e dei loro riferimenti iconografici.

Nel corso dell’incontro, Valerio Vernesi ha sviluppato un’analisi approfondita del Riposo durante la fuga in Egitto di Caravaggio, soffermandosi sulla composizione, sull’uso della luce e sulla profonda umanità dei personaggi, elementi che rendono l’opera uno dei capolavori giovanili del maestro. Accanto a questo lavoro erano presenti altre tre repliche realizzate da Silvia Moccia, ispirate a celebri dipinti caravaggeschi: I bari, incentrato sul tema dell’inganno e della finzione; Amor Vincit Omnia, che indaga il rapporto tra umano e divino; e La cattura di Cristo, scena di forte intensità drammatica legata ai momenti della Passione. Nel corso della spiegazione, Vernesi ha sottolineato come la replica rappresenti un lavoro di studio e interpretazione, capace di restituire il linguaggio pittorico originale attraverso rigore tecnico e sensibilità artistica. L’intervento, chiaro e accessibile, ha mantenuto alta l’attenzione dei presenti, che hanno seguito con interesse l’analisi, soffermandosi sui dettagli pittorici e simbolici messi in evidenza dallo storico.

All’evento erano presenti anche il sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo, la vicesindaca Paola Fiorucci e Enrico Serami, assessore con delega all’Urbanistica e all’Edilizia privata, a conferma dell’attenzione istituzionale verso iniziative culturali volte alla valorizzazione delle eccellenze artistiche locali.

L’Open Christmas di Living 360 si è confermato così come un’occasione significativa di approfondimento culturale, capace di ribadire il ruolo dell’arte come linguaggio vivo e condiviso.

Paola Forte