Anguillara Sabazia: alla Cittadella un evento di comunità e inclusione

Il 18 dicembre, alle ore 16.30, presso il Centro semiresidenziale – Polo per la disabilità di Anguillara Sabazia, noto come Cittadella e gestito dalla cooperativa sociale L’Oasi di Trevignano, si è svolto un evento celebrativo in occasione delle festività natalizie e della fine dell’anno.

L’iniziativa, fortemente voluta, ideata e organizzata dalla vicesindaca e assessora ai Servizi sociali Paola Fiorucci, ha coinvolto gli ospiti del centro diurno, le loro famiglie, il personale della Cittadella e il gruppo aggregativo dei ragazzi che da tempo partecipano ai laboratori dedicati.

All’evento hanno preso parte il sindaco di Anguillara Sabazia Angelo Pizzigallo, ospite d’eccezione del pomeriggio, e il comandante della Stazione dei Carabinieri di Anguillara Sabazia, Raffaele Gigante.

Nel corso dell’incontro è stato presentato il progetto laboratoriale “Scatti&Parole”, un percorso fotografico realizzato nei mesi precedenti con i ragazzi più giovani, guidati da un tecnico esterno selezionato dalla cooperativa e affiancato dal personale della Cittadella.

Momento particolarmente significativo è stata l’inaugurazione dell’Albero della disabilità, progetto promosso e realizzato da Annunziata Piermarini, da tempo impegnata in iniziative di volontariato legate al mondo della disabilità. L’albero, simbolo di inclusione e comunità, è stato realizzato con vasi creati con materiali di riciclo e donazioni, successivamente regalati al centro. All’inaugurazione erano presenti il sindaco, la vicesindaca Paola Fiorucci e il presidente della cooperativa L’Oasi, Armando Mantovani.

L’evento si è concluso con un momento conviviale tra musica, balli e karaoke, in un clima di gioia e partecipazione.

Iniziative come questa trovano il loro significato più profondo nella condivisione e nella collaborazione tra istituzioni, operatori, famiglie e comunità, nel riconoscere il valore di ogni persona nella sua unicità e nel sostenere, anche attraverso momenti di festa, il lavoro quotidiano svolto a favore delle persone più fragili.

Giovanni Furgiuele

Redazione L’agone