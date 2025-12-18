“Tutti ad Agrabah!”: in Sala Ruspoli a Cerveteri la magica storia di Aladino e della lampada meravigliosa

Riceviamo e pubblichiamo

Appuntamento con la Compagnia Le Odissere per domenica 21 dicembre alle ore 17:00. Ingresso gratuito

Una storia magica, che porterà i bambini nel fantastico mondo di Agrabah: un viaggio insieme a Zarima, la maga d’Oriente, che farà conoscere ai piccoli spettatori la storia di Aladino e della lampada dei desideri, fino ad incontrare il leggendario e stravagante Genio, pronto ad esaudire i desideri più belli di tutti. Domenica 21 dicembre alle ore 17:00 in Sala Ruspoli a Cerveteri c’è “Aladino e la lampada Meravigliosa”, spettacolo teatrale e laboratorio creativo a cura della Compagnia “LeOdissere”, con Odette Piscitelli e Gianluca Ernia.

Con “Aladino e la lampada meravigliosa” i bambini vivranno un’esperienza coinvolgente, che unirà teatro, musica e bricolage, con momenti di lettura, musica e laboratori creativi. L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito.

“Uno spettacolo pensato su misura per i bambini e per le famiglie, con una compagnia teatrale estremamente conosciuta e affermata nel nostro territorio che più volte ha offerto momenti di grande cultura e interesse – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – con Aladino i bambini potranno viaggiare con la fantasia, essere protagonisti diretti di questo spettacolo che sono certa richiamerà tantissimo pubblico. Crediamo fortemente che queste occasioni rappresentino un momento di svago di grande qualità: un momento per far avvicinare i più piccoli all’arte magica del teatro e tenerli lontani per qualche ora da telefonini e videogiochi. Vi aspettiamo numerosi in Sala Ruspoli, per questo appuntamento del Natale Caerite al quale teniamo particolarmente”.