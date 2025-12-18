19 Dicembre, 2025
“CineMagia speciale Natale”: ancora film per bambini e ragazzi in Piazza Aldo Moro a Cerveteri

cinemagia a Cerveteri

Riceviamo e pubblichiamo

In programmazione, “Encanto”, “The Nightmare Before Christmas”, “Gli Incredibili” e “Lilo & Stitch”

Un fine settimana dedicato al cinema per bambini e ragazzi a Cerveteri. Sabato 20 e domenica 21 dicembre, all’interno del Teatro Tenda “Campus Etruria” di Piazza Aldo Moro, torna “CineMagia”, proiezioni cinematografiche per tutta la famiglia con ingresso gratuito.

“Dopo la grande partecipazione ai film dello scorso finesettimana, proseguono anche questo weekend gli appuntamenti di ‘CineMagia’ all’interno del Teatro Tenda di Campus Etruria in Piazza Aldo Moro – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – anche questo sabato e domenica, in programma cartoni animati di recente uscita nelle sale cinematografiche che speriamo possano richiamare un gran numero di bambini, per far trascorrere dei pomeriggi piacevoli a tutta la famiglia”.

Sabato 20 dicembre alle ore 15:00 sarà proiettato “Encanto”, mentre alle ore 19:00 “The Nightmare Before Christmas”. Domenica 21, chiude la rassegna dedicata al cinema per ragazzi e bambini “Gli Incredibili”, alle ore 11:00 e “Lilo & Stitch” alle ore 15:00. Durante i film, ci saranno pop-corn gratuite per tutti.

