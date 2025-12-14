Grande apprezamento alla presentazione del libro “Il Sentiero del Castagno Magico” di Alessandra Di Nunno

Riceviamo e pubblichiamo

Si è svolta venerdì 5 dicembre, presso la Biblioteca Comunale Bruno Martellotta di Grottaferrata, la presentazione del libro “Il Sentiero del Castagno Magico”, nuova opera dell’autrice Alessandra Di Nunno, già nota per i suoi progetti narrativi rivolti ai giovani lettori e ispirati ai paesaggi del Lazio.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Parco dei Castelli Romani, ha visto la partecipazione di numerose classi della Scuola Primaria “Angelo Braschi”, dell’Istituto “Virgo Fidelis” e dell’Istituto “Giovanni Falcone”. L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali del presidente del Parco dei Castelli Romani, avv. Ivan Boccali, ed è stato moderato da Gabriele Mechelli dell’Ufficio di Educazione Ambientale del Parco, che ha introdotto gli interventi in scaletta, tra i quali quelli del direttore dell’Ente, dott. Francesco

Ciferri, dell’autrice del libro, dott.ssa Alessandra Di Nunno, e del dott. Valerio Febo dell’associazione Officina Italia. L’incontro si è trasformato in un momento di forte coinvolgimento per gli alunni, che hanno potuto avvicinarsi ai temi della natura e dell’educazione ambientale attraverso la fiaba.

Il Sentiero del Castagno Magico conduce i lettori in un viaggio fantastico tra boschi, animali-Guardiani e paesaggi ispirati ai 18 comuni del Parco dei Castelli Romani. La storia, pensata per bambini dai 6 agli 8 anni ma apprezzabile da un pubblico più ampio, intreccia elementi fiabeschi e riferimenti ecologici, promuovendo valori quali il rispetto dell’ambiente, la cooperazione e l’attenzione verso la biodiversità.

Il Castagno Magico, simbolo centrale dell’opera, diventa metafora di un patrimonio naturale da custodire, mentre i personaggi — Silvano, Cira, Vittoria e Igor — rappresentano virtù e fragilità dei piccoli lettori, accompagnandoli in un percorso di crescita.

In questi giorni il libro ha inoltre raggiunto un traguardo insolito per un’autrice indipendente: è stato inserito nei cataloghi di importanti librerie internazionali come Waterstones (UK) e Books-A-Million (USA), ampliando la diffusione del progetto ben oltre i confini nazionali.

Uno dei momenti più apprezzati della mattinata è stata la lettura animata e lo spettacolo realizzati dai ragazzi della Fabbrica dell’Animazione, che hanno dato voce e movimento ai personaggi del racconto.

Per l’occasione, il gruppo ha presentato anche il brano musicale omonimo “Il Sentiero del Castagno Magico”, scritto dalla stessa autrice e dedicato al libro. La canzone, pensata per accompagnare i piccoli lettori nell’atmosfera fiabesca della storia, ha aggiunto un elemento emozionante e innovativo all’evento.

Durante la presentazione sono intervenuti rappresentanti del Parco,

educatori e insegnanti, sottolineando il valore dell’iniziativa come strumento di sensibilizzazione ambientale. L’evento dimostra come la narrativa illustrata possa diventare un ponte efficace tra cultura, scuola e valorizzazione del territorio.

Il libro continuerà ora il suo percorso con nuove tappe, incontri

nelle scuole e attività didattiche collegate alla tutela ambientale. L’opera conferma il crescente impegno di Alessandra Di Nunno nella creazione di contenuti educativi e narrativi che uniscono fantasia, musica e radicamento nel territorio dei Castelli Romani.