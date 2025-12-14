A Trevignano Romano inaugurato il centro “Misura 10/17”: uno spazio unico realizzato dai ragazzi per i ragazzi

Si è svolta nella giornata di sabato 13 dicembre l’inaugurazione del nuovo centro di aggregazione per ragazzi “Misura 10/17, uno spazio pensato per essere sede di ritrovo, di studio e di attività per ragazze e ragazzi di età compresa tra i 10 e i 17 anni.

Grande partecipazione per la riapertura del sito da parte della comunità, che ha riempito lo spazio situato al civico 28 di via Giuseppe Garibaldi.

A presentare il progetto sono stati proprio i ragazzi, protagonisti in prima persona della riapertura. Proprio loro, infatti, per ben otto mesi, hanno trascorso i loro sabati impegnandosi per ridare vita ad uno spazio ormai abbandonato. Il lavoro da loro svolto è stato eccellente: l’edificio trasuda speranza, gioia e voglia di rinnovarsi.

Come sottolineato dall’organizzazione, a promuovere il progetto sono state diverse realtà come la società cooperativa sociale “L’Oasi” e “Con i bambini”, un’impresa sociale che lotta contro la povertà educativa minorile. Oltre a loro, a sostenere il programma sono stati il Comune di Trevignano Romano e del distretto sociosanitario Roma 4.3, in collaborazione con “Sintonia”, l’Associazione Umanitaria Trevignanese e Big Sur-Società Cooperativa Sociale.

A prendere parte all’inaugurazione anche diverse cariche cittadine, tra le quali la sindaca Claudia Maciucchi, la quale ha ricordato come anche in origine quello fosse un punto di aggregazione, quando diversi decenni fa a ritrovarsi in quel punto erano le tante signore che portavano a lavare i loro vestiti proprio lì, dove un tempo sorgeva una fontana. Ad intervenire sono stati anche Luca Galloni, vicesindaco nonché assessore al turismo, e Viola Catena, assessora alle politiche sociali, giovanili e pari opportunità.

Davide Catena