Nasce Civitas Lacus: la comunità di eredità del Lago di Bracciano

Nelle Giornate Europee del Patrimonio 2025 è stata presentata Civitas Lacus, la comunità d’eredità dedicata alla valorizzazione dell’eredità culturale e naturale del Lago di Bracciano.

Ispirata alla Convenzione di Faro del Consiglio d’Europa, l’iniziativa promuove un modello partecipativo di gestione dell’eredità con al centro le comunità locali.

Ratificata dall’Italia nel 2020, la Convenzione riconosce l’eredità culturale come un processo dinamico, espressione di valori e tradizioni delle comunità. Civitas Lacus ne incarna i principi e promuove una cittadinanza consapevole, in cui l’eredità è bene comune e leva di sviluppo sostenibile.

Il nucleo fondativo coinvolge i Comuni di Bracciano, Trevignano Romano e Anguillara Sabazia, e riconosce e valorizza l’eredità storica, archeologica, immateriale e ambientale del Lago, rafforzando la cooperazione tra enti, istituzioni e cittadini.

L’inaugurazione si è svolta sulla motonave Sabazia II, concessa dal Consorzio Lago di Bracciano, con i sindaci Claudia Maciucchi, Marco Crocicchi e Angelo Pizzigallo, l’Associazione capofila del progetto, Forum Clodii, e numerose realtà culturali e associative.

L’avv. Francesco Pizzorno, presidente del Consorzio, ha definito Civitas Lacus “un importante traguardo per la comunità, capace di valorizzare la bellezza del territorio e le sue potenzialità turistiche, culturali e naturali”, ricordando come la Convenzione sancisca il diritto di ogni cittadino a partecipare alla vita culturale.

Civitas Lacus propone di tutelare l’ecosistema lacustre, promuovere le tradizioni e i saperi locali, valorizzare il patrimonio storico e archeologico e incentivare la partecipazione civica con progetti educativi e condivisi.

Il 25 ottobre, nell’XI Riunione della Rete Faro Italia, Sonia Tucci, direttrice del Museo “Bianchini” di Trevignano Romano e Massimo Mondini, presidente di Forum Clodii hanno presentato Civitas Lacus alla presenza di rappresentanti del Consiglio d’Europa ed Europa Nostra.

Tra i Comuni aderenti, Trevignano Romano ha ratificato la Convenzione di Faro già il 9 giugno 2022, seguiranno Bracciano e Anguillara Sabazia. L’attivazione del Museo “Bianchini” come Centro Interpretativo dell’eredità culturale del territorio e la realizzazione di una mappa di comunità, in corso al Museo Civico di Bracciano, rappresentano i primi passi per una governance condivisa e sostenibile dell’eredità del Lago di Bracciano.

Forum Clodii

ll Presidente, Massimo Mondini