6 Dicembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

MUNICIPIO XV, TORQUATI – MARCHISIO: “CON ACCENSIONE ALBERO A PONTE MILVIO, DOMANI AVVIO EVENTI NATALIZI”

0
99
Natale xv municipio

Riceviamo e pubblichiamo

“Avrà inizio domani, sabato 6 dicembre alle 18.30 in Piazzale di Ponte Milvio, il Natale del Municipio XV.

Con l’accensione dell’albero, lo spettacolo di luci e la prima parata natalizia ideata e organizzata da Christmas World nell’ambito del progetto “Christmas Lights – Municipio Roma XV”, si apre il calendario di 37 appuntamenti in programma fino al 6 gennaio, tra spettacoli per bambini e famiglie, parate natalizie e visite culturali gratuite.

Una programmazione che quest’anno per la prima volta riguarderà non solo il territorio del Municipio XV ma tutta la città con 26 visite guidate per adulti e bambini a cura dell’Associazione Mirabilia Urbis. Dal 10 al 31 dicembre, visitando il sito del Municipio XV sarà infatti possibile scegliere una delle visite culturali proposte iscrivendosi tramite l’indirizzo nataleinmunicipioxv@gmail.com. Per gli appuntamenti che lo richiedono, in regalo la MIC Card.

Tante anche le iniziative che si svolgeranno sul territorio tra i quartieri di Labaro, La Giustiniana, Vigna Clara, i Borghi di Cesano e Isola Farnese, Olgiata, Cassia – Grottarossa e Fleming, tra parate natalizie, ideate e organizzate da Christmas World, e gli spettacoli a tema Babbo Natale e Befana a cura di FBEventi.

Davvero grazie a tutte le associazioni e ai Comitati di Quartiere che hanno collaborato per l’organizzazione degli spettacoli.”

Sul sito del Municipio XV tutte le informazioni sulla programmazione e sulle modalità di iscrizione alle visite guidate: https://www.comune.roma.it/web/it/notizia/natale-municipio15-mese-eventi-6dicembre.page

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alle Politiche Culturali e Scolastiche, Tatiana Marchisio.

Articolo precedente
A Ladispoli sabato 20 dicembre ritorna “Atleta dell’anno”

Ultimi articoli

Eventi

A Ladispoli sabato 20 dicembre ritorna “Atleta dell’anno”

Cultura

“Discesa Libera”: quando il cinema diventa responsabilità sociale

Politica

Il Circolo del PD di Civitavecchia parla di sicurezza

Territorio

Torrevaldaliga sud, Lisi (Cna): “Bene la transizione green, le imprese locali siano coinvolte nei lavori”

Territorio

Nuovi cavidotti e rifacimento ex novo del manto stradale: lavori in corso in tante strade a Cerenova

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it