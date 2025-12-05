A Ladispoli sabato 20 dicembre ritorna “Atleta dell’anno”

Riceviamo e pubblichiamo

A Ladispoli sabato 20 dicembre presso il Palasorbo, dalle 16:30 alle 20:00, torna uno degli eventi più attesi: “Atleta dell’anno 2025 città di Ladispoli”.

Un appuntamento imperdibile per lo sport della nostra cittá che per il secondo anno consecutivo si avvale della preziosa collaborazione della asd Lions e del suo presidente Alessandro Benardinelli.

“L’Amministrazione comunale – ha commentato il sindaco Alessandro Grando – è orgogliosa di celebrare l’Atleta dell’Anno, un riconoscimento che premia l’impegno, il talento e i valori dello sport. Un evento che ci permette di dare il giusto riconoscimento alle eccellenze sportive che, a tutti i livelli, stanno portando in alto l’immagine della nostra città e i nostri colori. Ringrazio gli atleti, le famiglie, le società, le associazioni e tutti coloro che sostengono la crescita sportiva di Ladispoli”.

“Atleta dell’anno” prenderà il via alle ore 16:30 con l’accesso al PalaSorbo delle società, delle associazioni e degli atleti rappresentati. Proseguirà alle ore 17:00 con i saluti istituzionali e degli ospiti d’onore.

La manifestazione entrerà nel vivo dalle ore 17:30 con le premiazioni, i giochi e tanto intrattenimento.

ladispoliatletadellanno@gmail.com Si invitano le associazioni e società sportive a comunicare la propria adesione entro e non oltre il 19 dicembre, segnalando anche il proprio “Atleta dell’anno” attraverso l’indirizzo mailspecificando nominativo e breve curriculum vitae sportivo dell’atleta scelto.

“E’ sempre un emozione premiare – ha commentato il delegato allo sport, Fabio Ciampa – la crescita esponenziale dello sport e di tanti campioni nella nostra città meritano un premio”. “ L’atleta dell’Anno è e rimane un grande momento di aggregazione e di riconoscimento sportivo per tutti i “nostri” atleti.

Un evento che ogni anno si migliora nel suo contesto e si amplia nei riconoscimenti,

senza dimenticare chi nel passato ha dato lustro sportivo alla nostra Città” così commenta il delegato agli sport acquatici Mario Monti.

“Ladispoli – ha concluso consigliere delegato ai Rapporti con Federazioni e Enti sportivi, Stefano Fierli – è sempre più città dello sport e con l’evento must dell’anno l’Amministrazione comunale vuole gratificare le associazioni, le società sportive e i loro atleti ma soprattutto ringraziare gli sportivi che rendono la comunità di Ladispoli sempre migliore. E’ da sottolineare come le federazioni e gli Enti guardano sempre più alla nostra città proprio invoca con un innalzamento degli eventi sportivi.”