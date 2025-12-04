4 Dicembre, 2025
Nel villaggio di Natale alla Marina saranno disponibili le tazze brandizzate “Civitavecchia 2025”

Nel villaggio di Natale alla Marina saranno disponibili le tazze brandizzate “Civitavecchia 2025”, un’iniziativa pensata per unire lo spirito delle feste a un gesto concreto di solidarietà.

Le tazze potranno essere ritirate con un’offerta libera e il ricavato sarà interamente devoluto ad alcune associazioni locali di volontariato e del terzo settore, realtà che quotidianamente dedicano energie e professionalità al sostegno della comunità.

L’idea nasce da una collaborazione tra il Comune di Civitavecchia e un gruppo di associazioni impegnate sul territorio (che sceglieranno autonomamente dove indirizzare i fondi tra le realtà associative locali), che hanno scelto di trasformare un semplice oggetto simbolico in un’opportunità di raccolta fondi utile e immediata.

L’iniziativa rappresenta anche un modo per valorizzare il lavoro silenzioso di tante cittadine e cittadini attivi nel sociale e per invitare la città a partecipare, attraverso un piccolo gesto, al rafforzamento della rete di solidarietà che sostiene Civitavecchia tutto l’anno.

 

