Riceviamo e pubblichiamo

Nel villaggio di Natale alla Marina saranno disponibili le tazze brandizzate “Civitavecchia 2025”, un’iniziativa pensata per unire lo spirito delle feste a un gesto concreto di solidarietà.

Le tazze potranno essere ritirate con un’offerta libera e il ricavato sarà interamente devoluto ad alcune associazioni locali di volontariato e del terzo settore, realtà che quotidianamente dedicano energie e professionalità al sostegno della comunità.

L’idea nasce da una collaborazione tra il Comune di Civitavecchia e un gruppo di associazioni impegnate sul territorio (che sceglieranno autonomamente dove indirizzare i fondi tra le realtà associative locali), che hanno scelto di trasformare un semplice oggetto simbolico in un’opportunità di raccolta fondi utile e immediata.

L’iniziativa rappresenta anche un modo per valorizzare il lavoro silenzioso di tante cittadine e cittadini attivi nel sociale e per invitare la città a partecipare, attraverso un piccolo gesto, al rafforzamento della rete di solidarietà che sostiene Civitavecchia tutto l’anno.