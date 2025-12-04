DECORO URBANO: INTERVENTI DI PULIZIA E CURA DEL VERDE PROSEGUONO SENZA SOSTA

Riceviamo e pubblichiamo

Prosegue con costanza il piano di interventi di manutenzione del verde, sfalcio, pulizia straordinaria e riqualificazione delle aree pubbliche messo in campo dall’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di garantire una città più pulita, accogliente e sicura per tutti i cittadini.

«Come Amministrazione – dichiara il Sindaco Marco Crocicchi – stiamo portando avanti un programma di manutenzione capillare del territorio, che include sia gli spazi urbani che quelli delle frazioni, con interventi ordinari e straordinari per migliorare il decoro, valorizzare i parchi pubblici e restituire alla cittadinanza luoghi vivibili e curati.

In parallelo, stanno proseguendo anche gli interventi nei parchi pubblici per il ripristino dei giochi e la sistemazione delle aree ludiche in particolare nei parchi di Bracciano Nuova – dove nei prossimi giorni inizierà la sistemazione dell’area di Via delle Palme che collega con il Centro Commerciale – e nel Centro Urbano dove proseguono le opere di manutenzione straordinaria del progetto “Agorà: connessioni urbane”.

“Il territorio di Bracciano è molto esteso ed è necessario dare un ordine di priorità agli interventi, anche in base alle risorse disponibili, ma l’impegno della nostra squadra prosegue senza sosta e sono state stanziate molte risorse per migliorare sensibilmente il decoro urbano della città” prosegue il Sindaco. “Ringrazio gli Assessori, i consiglieri e gli uffici per l’impegno quotidiano per il raggiungimento di questi obiettivi”

In queste settimane le ditte incaricate sono al lavoro in tutti i quartieri e le frazioni di Bracciano e gli interventi di pulizia e sfalcio, salvo imprevisti o maltempo, proseguiranno secondo il seguente calendario:

– 05.12.2025 (venerdì): dalle ore 07,00 alle ore 12,00: Zona Cinquilla (Piazza delle Magnolie, via delle Magnolie, via di Cinquilla, traversa di Cinquilla, via F. De’ Andre’ e via P. Bertoli;

– 06.12.2025 (sabato):dalle ore 07,00 alle ore 12,00: via E. Latini, via A. Sala, via Cavour, via C. Stati, Belvedere Falcone, via dei Giardini, via Odescalchi, via Pedacchiola, via XX Settembre e Largo Italia; dalle ore 07.00 a fine lavori: via dei Lecci (tutta compreso lo spartitraffico, i parcheggi e le aree adiacenti) e via delle Betulle;

– 08.12.2025 (lunedì festivo) dalle ore 07,00 a fine lavori verrà effettuata la pulizia con taglio erba in loc. Sambuco;

– 09.12.2025 (martedì): dalle ore 07,00 a fine pulizia: via di Castel Giuliano (da incrocio con via del Sambuco a piazza S. Croce), Piazza Santa Croce, via San Filippo Neri, via dello Statuto, via delle Mola e Piazza Patrizi;

– 10.12.2025 (mercoledì): dalle ore 07,00 a fine pulizia: loc. Pisciarelli da Via di Pisciarelli, piazza San Lorenzo e via del Lavatoio;

– 11.12.2025 (giovedì): dalle ore 07,00 a fine pulizia: loc. Vigna di Valle tratto di via Braccianese Claudia, via Terminillo, via Gran Sasso, via monte Maiella, via Umberto Nobile, via Q. Faricelli, via della Selciatella (davanti alla Chiesa);

– 12.12.2025 (venerdì): dalle ore 07,00 alle ore 12,00: Via P.pe di Napoli (dall’incrocio con via Braccianese Claudia a Piazza Formaggi), dalle ore 13,00 a fine pulizia: via L. Domenici, via Pizzuti, via U. Bombieri (tratto da via Pizzuti al passaggio a livello).

Alcuni interventi che non è stato possibile effettuare in questa fase saranno ricalendarizzati all’interno di un programma di manutenzione che, in base alle priorità e alle risorse disponibili, interesserà progressivamente tutte le zone del territorio, garantendo un’equa attenzione ai quartieri in cui vivono e contribuiscono tutti i cittadini.

Si invita la cittadinanza a collaborare rispettando i divieti di sosta temporanei e a utilizzare i canali ufficiali del Comune per segnalare eventuali criticità, contribuendo così ad aggiornare e migliorare il calendario dei lavori.