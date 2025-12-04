Civitavecchia il 9 Dicembre – IL CINEMA DEL FUTURO: FuoriCorti e 24 Frame Al Secondo

Riceviamo e pubblichiamo

La famiglia Valdiserri/Di Caro e l’Associazione culturale Controchiave con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale sono felici di presentare a Civitavecchia il progetto Fuoricorti/24 Frame Al Secondo, martedì 9 dicembre, alle 17, nella Biblioteca comunale “Alessandro Cialdi” di piazza Calamatta 18. L’ingresso è gratuito e ci sarà la presenza di alcuni registi.

FuoriCorti nasce come spin-off di “24 Frame Al Secondo”, festival di cortometraggi per giovani registi, dedicato alla memoria di Francesco Valdiserri, studente di Letteratura Musica Spettacolo alla Sapienza, vittima di omicidio stradale a 18 anni, il 20 ottobre 2022.

Queste le regole del concorso: registi nati dopo il 1 gennaio 2000, durata massima 10 minuti, attinenza al tema “Destinazione amore, il sentimento ai tempi della Generazione Z. La seconda edizione si è tenuta nel 2025, con 4 semifinali allo spazio policulturale WeGil e una finale alla sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, con Paola Cortellesi come Presidente di Giuria.

Per FuoriCorti abbiamo preso accordi con quattro realtà sul territorio (Civitavecchia, Viterbo, Anagni e Poggio Moiano), per proiettare alcuni cortometraggi vincitori del concorso 2024-2025.

PROGRAMMA

Saranno proiettati: Il fumettista (di Leonardo Vacchio), Confini (di Simone De Cenzo e Michele De Rango), Dorian (di Francesca Pinto), Immersi (di Luca Samac), Amore per due ore (di Marta Minoni, Sofia Righetti e Pietro Omodei Zorini), La Favilla (di Simone Ceccomarini), Saranno stati due secondi (di Sofia Bertinelli), Damnatio Memoriae (di Francesco Milieri) e Tutto il resto è noia (di Branimir Liguori).

TERZA EDIZIONE

La Terza Edizione di 24 Frame Al Secondo è prevista per il 2026, tra marzo e giugno. La scadenza per la presentazione dei cortometraggi sulla piattaforma FilmFreeway è fissata per il 15 febbraio 2026 ed è gratuita.

PRESENTAZIONI

Il progetto Fuoricorti/24FrameAlSecondo- Terza edizione è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, alla Festa del Cinema di Roma, al Giffoni Film Festival, alla Triennale di Milano, in occasione dell’evento “Il Tempo delle Donne”, organizzato dal Corriere della Sera, allo Youth International Festival di Cinecittà, al Festival delle Idee di Venezia/Mestre.