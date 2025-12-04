5 Dicembre, 2025
A Roccagiovine apre il cantiere del nuovo centro sportivo: un’area pubblica restituita alla comunità

Riceviamo e pubblichiamo.
Sono ufficialmente iniziati a Roccagiovine i lavori finanziati dal PNRR – PUI Sport per la riqualificazione dell’area oggi occupata da un campo da calcio inagibile, situata a pochi passi dal centro abitato. Un intervento da circa 600 mila euro che punta a restituire alla cittadinanza uno spazio moderno, accessibile e pienamente integrato nel contesto naturale del territorio.
Il progetto prevede la realizzazione di un centro sportivo polivalente immerso nella natura, pensato per promuovere benessere, inclusione e attività ludico-sportive per persone di tutte le età e abilità. L’area rinascerà attraverso un insieme armonico di spazi dedicati allo sport, alla mobilità dolce e alla socialità.
Un impianto moderno, sostenibile e inclusivo
Nell’area oggi occupata dal vecchio campo da calcio in erba, ormai inutilizzabile, sorgeranno:
•     Un campo da calcio a 5 in erba sintetica
•     Un’area fitness all’aperto, dotata di attrezzature accessibili anche ai portatori di handicap
•     Una pista di pump track per le bici, progettata in piena continuità con il paesaggio e collegata alla rete dei sentieri del Parco Regionale dei Monti Lucretili
La nuova pista rappresenta un tassello strategico per la promozione delle attività di ciclocross e del turismo attivo, valorizzando il patrimonio naturalistico del parco.
Particolare attenzione è stata dedicata al tema dell’accessibilità: rampe per il superamento dei dislivelli, percorsi sicuri e l’adeguamento degli spogliatoi garantiranno la fruibilità dell’intero complesso anche alle persone con disabilità. Gli spogliatoi verranno inoltre riqualificati con interventi sugli impianti e l’installazione di pannelli fotovoltaici, per migliorarne l’efficienza energetica.
Il centro sportivo diventerà un punto di riferimento non solo per l’attività sportiva, ma anche per la vita sociale e culturale del paese. Camminamenti, piccole aree attrezzate e zone di sosta renderanno l’area un luogo ideale per passeggiate, momenti di incontro e iniziative comunitarie, rafforzando il ruolo dello sport come elemento di coesione.
All’apertura ufficiale del cantiere erano presenti Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Alessia Pieretti, Consigliera metropolitana e Marco Bernardi, Sindaco di Roccagiovine.
Nel suo intervento, il Vicesindaco Pierluigi Sanna ha sottolineato l’importanza dell’investimento:
“Un aspetto rilevante dell’opportunità data dal PNRR è quello che ha consentito, per volontà del Sindaco Gualtieri e di tutti i consiglieri, di superare il concetto centro–periferia, dando non solo alle periferie romane ma anche ai comuni più piccoli le stesse possibilità. Abbiamo finanziato tutti i progetti presentati, riorganizzando i nostri uffici per garantire supporto tecnico e amministrativo in ogni fase. Anche qui a Roccagiovine realizzeremo presto un impianto che coniuga pratica sportiva, turismo sostenibile e qualità della vita, grazie anche all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’accessibilità per tutti.”
La Consigliera Alessia Pieretti ha evidenziato la valenza multidisciplinare dell’intervento:
“La multidisciplinarità è un elemento distintivo di questo progetto: la pista di mountain bike rappresenta un valore aggiunto per il turismo attivo e sostenibile nei nostri territori. Efficientamento energetico, qualità della vita e promozione del territorio sono i principi che hanno guidato ogni scelta progettuale e che ci hanno permesso di realizzare investimenti straordinari del PNRR anche in comuni che, altrimenti, avrebbero avuto difficoltà a sviluppare infrastrutture di questa portata.”
