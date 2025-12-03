Il Vian apre le sue porte: tutto pronto per l’open day

La Dirigente Scolastica Lucia Lolli del Liceo Scientifico Statale “Ignazio Vian” della sede centrale di Bracciano e della sede staccata di Anguillara, insieme allo Staff della vicepresidenza, tutto il team di docenti, docenti per l’inclusione, personale ATA e le studentesse e studenti impegnati nelle attività di orientamento, sarà felice di accogliere le alunne e gli alunni e le loro famiglie delle scuole secondarie di primo grado del territorio che vorranno venire a visitare le nostre sedi nei giorni indicati nella locandina. Le nostre sedi ascolteranno i vostri bisogni e risponderanno alle vostre domande.

#vienialvian!

Vi aspettiamo!!!