3 Dicembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeIstruzione

Il Vian apre le sue porte: tutto pronto per l’open day

0
89

La Dirigente Scolastica Lucia Lolli del Liceo Scientifico Statale “Ignazio Vian” della sede centrale di Bracciano e della sede staccata di Anguillara, insieme allo Staff della vicepresidenza, tutto il team di docenti, docenti per l’inclusione, personale ATA e le studentesse e studenti impegnati nelle attività  di orientamento, sarà felice di accogliere le alunne e gli alunni e le loro famiglie delle scuole secondarie di primo grado del territorio che vorranno venire a visitare le nostre sedi nei giorni indicati nella locandina. Le nostre sedi  ascolteranno i vostri bisogni e risponderanno alle vostre domande.

#vienialvian!
Vi aspettiamo!!!

 

Articolo precedente
Studenti del “Salvo d’Acquisto” in visita ai Vigili del Fuoco dell’aeroporto di Fiumicino
Articolo successivo
𝟑 𝐃𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 – 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐃𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐃𝐢𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭à

Ultimi articoli

Scuola

Giornata internazionale per le persone con disabilità, Oltre le barriere: sollecitato un intervento strutturale per una scuola davvero inclusiva

Scuola

Open day Carte d’intità Apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Civitavecchia

Cultura

A-HEAD Project presenta a Palazzo Valentini i vincitori della Terza Edizione del Premio Internazionale

Eventi

AccessEmotion e ASL Roma 4: nuovo progetto di Pet Therapy a Bracciano per ragazzi con disabilità

Cultura

NELLA CHIESA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES (ALLUMIERE) SANT’AGOSTINO D’IPPONA RIVIVE A TEATRO CON AGOSTINO DE ANGELIS

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it