“Tarquinia sottosopra”, il 6 e 7 dicembre doppio appuntamento tra letteratura e ceramica

La rassegna “Tarquinia sottosopra” propone, nel primo fine settimana di dicembre, due appuntamenti alla scoperta della città attraverso la sua storia letteraria e la sua tradizione ceramica.

Sabato 6 dicembre 2025 è in programma “Tarquinia letteraria: da Vincenzo Cardarelli a Titta Marini”, una passeggiata guidata nei luoghi più amati dai due grandi poeti tarquiniesi, accompagnata da letture di brani tratti dalle loro opere.

La partecipazione è libera e non richiede prenotazione. La partenza è fissata alle ore 14.30 dalla “Barriera San Giusto”. Domenica 7 dicembre 2025 sarà invece la volta di “Tarquinia città della ceramica”.

L’iniziativa prevede la visita guidata al Museo Archeologico Nazionale negli spazi di Palazzo Vitelleschi, ai laboratori dei maestri ceramisti tarquiniesi e al Museo della ceramica d’uso a Corneto, ospitato a palazzo Sacchetti, sede della Società Tarquiniense d’Arte e Storia. Per questa attività è richiesta la prenotazione al numero 0766 849282 (massimo 30 partecipanti).

L’ingresso al Museo Archeologico Nazionale sarà gratuito, in occasione della prima domenica del mese. La rassegna “Tarquinia sottosopra” è promossa dal Comune di Tarquinia, con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale e del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia.