2 Dicembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Capranica, inaugurato il Villaggio di Natale in miniatura

0
53
Villaggio di Natale

Riceviamo e pubblichiamo

È stato inaugurato domenica scorsa a Capranica il Villaggio di Natale in miniatura, diventato un appuntamento tradizionale delle festività natalizie.

Il Villaggio di trova in via Valle Santi 3, e rimarrà aperto fino al 6 gennaio 2026, nei giorni di sabato e domenica con orario 10-12 e 16-19.

Alla cerimonia del taglio del nastro hanno presenziato il Vescovo emerito Dino Fumagalli, il presidente della Provincia, Alessandro Romoli, i Sindaci di Capranica, Vetralla, Castel Sant’Elia, Graffignano, Vejano, Sutri, Bassano Romano, Montalto di Castro, Tessennano, Latera, Barbarano Romano.

Il villaggio in miniatura è un mondo incantato, che attira grandi e piccini, composto da vari quadri creati con materiali prodotti dalla ditta Lemax. L’inaugurazione è stata allietata dalla musica di uno zampognaro.

Il Vescovo emerito Lino Fumagalli ha benedetto il Villaggio e i partecipanti e ha sottolineato l’importanza del Natale, delle tradizioni cristiane e della famiglia che è l’asse portante della nostra società.

Il Presidente della Provincia, Alessandro Romoli, ha elogiato l’impegno di Virgili e dei suoi collaboratori e la sensibilità che essi hanno verso lo spirito del Natale. Il Sindaco di Capranica, ha sottolineato la passione e l’impegno di Virgili e dei suoi amici e ha definito una meraviglia l’allestimento di quest’anno.

“Provo una grande gioia per questa tredicesima edizione del Villaggio di Natale in miniatura– ha detto il consigliere comunale Francesco Virgili – ringrazio il Vescovo, il Presidente della Provincia, i Sindaci del territorio. Un grazie particolare agli amici del gruppo Per Migliorare Capranica e chi mi ha sostenuto in questa impresa.

Quest’anno il Villaggio ha un significato più profondo, perché lo dedico alla mia cara mamma, Lucia, scomparsa alcuni giorni addietro e che voglio ricordare per la sua forza.

Il Villaggio – ha concluso Virgili – è il simbolo della nostra comunità che si stringe attorno ai Valori del Natale, nel nome della pace e della fratellanza tra i popoli.”

Il consigliere comunale Francesco Virgili

Articolo precedente
A Pescasseroli, il XX Forum dell’informazione per la custodia del creato
Articolo successivo
“Tarquinia sottosopra”, il 6 e 7 dicembre doppio appuntamento tra letteratura e ceramica

Ultimi articoli

Politica

Una rinascita che parte dai servizi: Manziana restituisce alla comunità spazi, identità e futuro

Eventi

“Tarquinia sottosopra”, il 6 e 7 dicembre doppio appuntamento tra letteratura e ceramica

Cultura

A Pescasseroli, il XX Forum dell’informazione per la custodia del creato

Società

Operazione Decoro Urbano: al via nuovi interventi nei quartieri di Bracciano

Politica

La parola ad Alberto Civica, Segretario UIL Regione Lazio

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it