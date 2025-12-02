A Pescasseroli, il XX Forum dell’informazione per la custodia del creato

L’appuntamento a Pescasseroli si è confermato un momento importante per promuovere un giornalismo sostenibile, etico e specializzato; tre giorni, dal 14 al 16 novembre, organizzati dall’Unione Stampa Sportiva Italiana e Greenaccord, associazione internazionale che si occupa di tematiche ambientali. Il tema della tre giorni era lo sport inteso come palestra di fraternità, declinato in sostenibilità, inclusività e rispetto di tutti.

L’evento è stato patrocinato, tra gli altri, dal Ministero dell’Ambiente, dal CONI, dall’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, dal Comune di Pescasseroli e dall’Unione Cattolica Stampa Cattolica; tra i media partners autorevoli, come Radio Vaticana, l’Osservatorio Romano, il TGR Rai, l’Avvenire, Famiglia Cristiana, con orgoglio c’era anche L’agone, presente con il suo direttore a rimarcare l’impegno nelle tematiche in parola tanto care alla linea editoriale perorata con ferrea infaticabilità dal presidente Giovanni Furgiuele.

L’organizzazione impeccabile del presidente di Greenaccord Alfonso Cauteruccio, ha visto l’alternarsi di autorevoli relatori tra cui Mons Santo Marcianò, Arcivescovo emerito di Frosinone, Stefano Pantano, campione del mondo di Spada, Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Marina Marinucci, presidente dell’Ordine di Giornalisti d’Abruzzo, Mario Morcellini, prorettore della comunicazione della Sapienza Università di Roma, Sandro Fioravanti, telecronista sportivo RAI, Alessandra Ferraro, direttore Isoradio, Benedetta Rinaldi, conduttrice televisiva RAI.

Le tre sessioni sono state dedicate alla sostenibilità che deve accompagnare e contraddistinguere lo sport, filo conduttore sono state le linee guida prodotte dal Comitato Olimpico Internazionale; all’analisi dello sport come promotore di uguaglianza e inclusione e alla narrazione sportiva che può fare molto per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente.

Il Forum è stato anche l’occasione della consegna delle “Sentinelle del Creato”, riconoscimento che Greenaccord tributa a giornalisti che si sono distinti con i loro articoli sulle tematiche ambientali e a imprenditori che hanno scelto di ridurre l’impatto delle loro aziende sull’ambiente.

Un momento prezioso, quello della tre giorni di convention, in cui si è rafforzata la consapevolezza che il giornalismo detiene la potenzialità di incidere sulle coscienze attraverso la parola, o meglio la combinazione e la scelta giusta delle parole.

Tra le decine di contenuti preziosi, riporto quello che ho ritenuto più forte: l’opportunità di cancellare la parola ‘inclusione’ perché contemplandola si ammette l’accettazione dell’esclusione mentre Dio e il Creato, tutto include.

Gianluca Di Pietrantonio