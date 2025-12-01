1 Dicembre, 2025
LA SCUOLA SI-CURA – Presentazione codice antimolestie

Conferenza stampa a scuola Si Cura

Riceviamo e pubblichiamo

Lunedì 1 dicembre alle 16:00 alla Città dell’Altra Economia a Roma presenteremo il codice anti-molestie che abbiamo scritto per le scuole della regione, un documento da far approvare che rende le scuole luoghi più sicuri e attraversabili da tutte e tutti, quale strumento concreto da mettere a disposizione delle scuole per prevenire e gestire episodi di molestia o comportamenti inappropriati.

Pensiamo infatti che si debba partire dalle scuole per promuovere una vera cultura del rispetto, proprio per questo ci farebbe piacere invitarLa per la presentazione del documento che abbiamo scritto.

La ringraziamo e speriamo in un Suo riscontro positivo.
Per confermare la Sua presenza, può rispondere alla presente mail.

Bianca Piergentili
La Coordinatrice Regionale
Rete degli Studenti Medi del Lazio – il Sindacato Studentesco
