1 Dicembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

L’urgenza sicurezza a Civitavecchia non può essere ignorata

0
92
Giovani Democratici Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo

Gli episodi di violenza che hanno segnato gli ultimi fine settimana a Civitavecchia non possono essere ignorati. Come Giovani Democratici riteniamo urgente affrontare questa situazione con serietà, consapevoli che questi fenomeni non nascono dal nulla, ma da disagi sociali e mancanza di spazi di aggregazione adeguati.

“Sicurezza” non è uno slogan: è una responsabilità collettiva. Per questo proponiamo un cambio di passo fondato sulla prevenzione e sulla presenza attiva sul territorio, iniziando da figure educative e di mediazione nelle zone più frequentate, per prevenire conflitti prima che esplodano; La creazione di spazi serali per i giovani, capaci di offrire alternative reali alla strada come: laboratori artistici, sale studio e co-working aperte fino a tardi, HUB notturni, di cui l’autogestione sia il cardine principale. Sono altresì fondamentali forme di collaborazione stabile tra Amministrazione Comunale, associazioni locali e realtà giovanili, per garantire un clima più sereno e controllato.
Civitavecchia ha bisogno di una strategia che metta al centro la comunità e una serena convivenza, non repressione.
L’ordine pubblico non può essere garantito solo con interventi d’emergenza: richiede una presenza costante, organizzata e capace di prevenire le tensioni. Servono strumenti che affianchino l’azione delle forze dell’ordine e che non le rendano l’unica soluzione, valorizzando educazione, mediazione e presidio sociale.
Vogliamo una città dove sia possibile uscire senza paura, vivere gli spazi pubblici e costruire socialità positiva. È opportuno che si agisca adesso, con coraggio e visione, per restituire ai cittadini una città sicura, viva e davvero nostra.
Giovani Democratici di Civitavecchia
Articolo precedente
LA SCUOLA SI-CURA – Presentazione codice antimolestie
Articolo successivo
IN MIGLIAIA A SCOPRIRE LA BELLEZZA DELLE NOSTRE FABBRICHE. CALA IL SIPARIO SULL’OPENING ALLA SCOPERTA DELLA MANIFATTURA MADE IN ITALY

Ultimi articoli

Cultura

Aperte da oggi le candidature per l’utilizzo della Cittadella della Musica – Anno 2026

Sanità

“L’infermiere tutti i giorni”: nuovo servizio presso la Farmacia comunale n 6 di Cerveteri

Primo piano

ROMA: D’AMATO, COLPIRE SINAGOGA È ATTO SPREGEVOLE, STOP ALL’ANTISEMITISMO

Cultura

“Enea, viaggio di un Eroe” per la regia di Agostino De Angelis al Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia: Un Viaggio nella Storia e nel Mito

Cultura

“DIREZIONE LAURENTINA” AL TEATRO CHARLES DE FOCAULD DI BRACCIANO

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it