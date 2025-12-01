1 Dicembre, 2025
Civitavecchia, inaugurato il nuovo terminal Donato Bramante, Rotelli: “Opera strategica che rafforza il ruolo del porto e dà slancio all’economia del territorio”

Nuovo Terminal al porto di Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo

“L’inaugurazione del nuovo terminal crociere Donato Bramante rappresenta un risultato straordinario per il porto di Civitavecchia e per tutto il territorio circostante, compresa la provincia di Viterbo e l’intera Regione Lazio. In appena un anno, grazie alla collaborazione delle compagnie di navigazione e all’impegno di Roma Cruise Terminal e del general manager John Portelli, è stata realizzata un’infrastruttura strategica, moderna e pienamente allineata agli standard internazionali di accoglienza.

Questa nuova struttura, oltre a rafforzare il ruolo di Civitavecchia come primo porto crocieristico del Mediterraneo, è un volano per il turismo e lo sviluppo economico dell’intera area portuale.

Il terminal Donato Bramante non è solo un’opera funzionale, ma anche il simbolo di una visione che guarda al futuro, con attenzione all’efficienza, alla qualità dei servizi e alla valorizzazione del territorio. Per questo rivolgo un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante obiettivo, volto alla promozione delle potenzialità del nostro sistema portuale e al rilancio economico e turistico della nostra regione”. Così il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera.

