“DIREZIONE LAURENTINA” AL TEATRO CHARLES DE FOCAULD DI BRACCIANO

Riceviamo e pubblichiamo

Al teatro Charles De Focauld di Bracciano, sabato 6 dicembre alle ore 21,0 e domenica 7 dicembre alle ore 18,30

Metro B di Roma, stazione Policlinico. Sera di inizio autunno. Un’elegante signora di ritorno da una festa, una guardia giurata frustrata e razzista alla fine del suo turno di lavoro, una coppia di madre e figlia di estrazione sottoproletaria dirette a casa dopo un controllo medico della ragazza che è all’ultimo mese di gravidanza e un giovane ambulante afghano fuggito dal suo paese si trovano, per una serie di circostanze fortuite, a dover passare la notte e parte del giorno dopo all’interno della metro chiusa, isolati dal resto del mondo…

Cinque persone molto diverse tra loro che non sarebbero forse mai entrate in contatto i cui destini ora s’intrecciano, dando vita a una favola metropolitana divertente e amara sulle solitudini che popolano le nostre città. Un colpo di scena finale ci ricorda l’importanza della solidarietà.

di Veronica Liberale