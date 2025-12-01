CERIMONIA AL CONI A ROMA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO NAZIONALE “SPORT: STILI DI VITA E SALUTE”.

Riceviamo e pubblichiamo

SPORT: PREMI ANSMES 2025 AD ALESSANDRO PALAZZOTTI E ALLA PALLAVOLO TOR SAPIENZA

Alessandro Palazzotti e la Pallavolo Tor Sapienza – Volley Friends sono i vincitori dei Premi Nazionali An‎s‎m‎e‎s 2025. La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 29 novembre, nel salone d’onore del Coni di Roma, in occasione del convegno “Sport: stili di vita e salute” organizzato dall’Associazione nazionale Stelle, Palme e Collari al merito sportivo, associazione benemerita del Coni.

A Palazzotti, fondatore di Special Olympics Italia, è stato assegnato il Premio Dirigenti “Luigi Ramponi” per l’impegno nello sviluppo dello sport inclusivo; mentre alla società romana, da anni punto di riferimento della pallavolo giovanile con una forte dimensione sociale, è andato il Premio Speciale “Simonetta Avalle”.

I riconoscimenti hanno concluso una mattinata dedicata alla riflessione sul valore educativo e sociale dello sport, introdotta dal presidente nazionale dell’ANSMeS‎, Francesco Conforti, e arricchita dagli interventi di docenti, dirigenti e rappresentanti di realtà impegnate nella promozione del benessere attraverso la pratica sportiva. Tra le novità presentate, la nuova convenzione tra An‎s‎m‎e‎s e l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, illustrata da Debora Miccio, pensata per sostenere progetti sportivi e culturali su tutto il territorio.

Il saluto iniziale è stato dato dal presidente della Federazione Italiana Canoa e Kayak, Antonio Rossi, già campione olimpico (tra cui 2 ori alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996 e un oro a Sydney nel 2000), proprio nel periodo in cui era presidente della Fick, Francesco Conforti, che sotto la sua guida ha portato la canoa nei primissimi posti nel medagliere olimpico italiano.

Conforti ha poi reso omaggio a Simonetta Avalle, già vicepresidente dell’associazione, alla quale è intitolato uno dei due premi. “Il Premio Speciale Simonetta Avalle rappresenta molto più di un ricordo”, ha affermato, “È la testimonianza viva di una storia umana e professionale che continua a ispirare la nostra comunità. Simonetta ha lasciato un segno profondo nella pallavolo italiana, partendo proprio da Tor Sapienza, la prima società in cui ha allenato e dove è tornata negli ultimi anni di carriera. E con questo riconoscimento vogliamo ribadire il valore della sua eredità”.

Presente alla premiazione anche il fratello di Simonetta, Gianni Avalle, che ha affermato come “Simonetta avrebbe molto apprezzato questa iniziativa, cui non sarebbe sicuramente voluta mancare”. Conforti ha poi annunciato che il prossimo anno sarà dedicato alle celebrazioni dei quarant’anni dell’associazione. “Stiamo preparando un programma di iniziative che coinvolgeranno sezioni territoriali, scuole e istituzioni”, ha concluso, “Sarà un’occasione per riflettere sulla nostra storia e per guardare avanti con rinnovato entusiasmo”.

Alla manifestazione ha preso parte anche il nuovo presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le due realtà nel promuovere una cultura dell’inclusione. “Lo sport è un motore straordinario di partecipazione e autonomia”, ha dichiarato, “Insieme possiamo rafforzare percorsi e opportunità che rendano l’attività sportiva sempre più accessibile. Premiare dirigenti e società che lavorano ogni giorno sul territorio significa riconoscere la forza di una rete che mette al centro le persone”.

L’evento, organizzato con il supporto del Coni, del Comitato Paralimpico Italiano, di Sport e Salute e con La Molisana come sponsor, ha confermato il ruolo di An‎s‎m‎e‎s come punto di riferimento per la promozione di una cultura sportiva fondata su inclusione, responsabilità e benessere.

Antonio Ranalli

Stella di bronzo al merito sportivo – ANSMeS