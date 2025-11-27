Scioglimento anticipato dell’amministrazione di Santa Marinella, un fatto grave

Riceviamo e pubblichiamo

Lo scioglimento anticipato dell’amministrazione di Santa Marinella è un fatto grave, che non può essere liquidato come un semplice passaggio politico. La decisione di interrompere il mandato del Sindaco Tidei infatti non è avvenuta alla luce del sole, affrontando un dibattito serio in Consiglio Comunale, come i cittadini avrebbero meritato, ma è avvenuta nelle stanze di un notaio: invece che confrontandosi nelle sedi istituzionali, chi ha firmato ha scelto di sottrarre alla città la chiarezza e la trasparenza.

Questa scelta arriva inoltre in una fase estremamente delicata: i progetti del PNRR sono nel pieno della loro attuazione. In questo contesto, l’insediamento di un commissario rischia di rallentare percorsi già complessi mettendo dunque a repentaglio opportunità decisive per la comunità.

È difficile non rilevare come l’opposizione e non solo, abbiano privilegiato logiche di convenienza politica invece dell’interesse collettivo. A farne le spese saranno i cittadini, proprio quando sarebbe servito consolidare il lavoro in corso.

Il Partito Democratico di Civitavecchia esprime vicinanza e solidarietà al Sindaco Tidei e al circolo PD di Santa Marinella. Santa Marinella non può essere riportata indietro.