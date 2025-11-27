La Galleria Raffaella De Chirico Arte Contemporanea chiude il 2025 con  Sentimi, mostra personale di Luigi Stoisa

riceviamo e pubblichiamo:
Inaugurazione: martedì 2 dicembre, ore 17:00-20:00 Milano – Via Monte di Pietà 1A
La Galleria Raffaella De Chirico Arte Contemporanea conclude il proprio calendario
espositivo 2025 con Sentimi, una mostra personale dedicata all’artista torinese Luigi
Stoisa, che inaugurerà martedì 2 dicembre negli spazi della sede milanese di Via Monte di
Pietà 1A.
Artista attivo dalla metà degli anni Ottanta, Stoisa ha costruito una poetica interamente
fondata sulla trasformazione della materia e sulla sua capacità di modificarsi nel tempo,
assumendo nuove forme, superfici e significati. Il catrame, materiale vivo, instabile e in
continua metamorfosi, è da sempre il nucleo della sua ricerca e rappresenta il simbolo più
evidente della sua indagine artistica.
La mostra riunisce una selezione di opere storiche realizzate con il catrame agli esordi del
suo percorso: dipinti dalle superfici vibranti, attraversati da titoli evocativi e intensamente
poetici, che permettono una rilettura delle origini della sua ricerca attraverso lavori
caratterizzati da una forte componente materica.
Il cuore del percorso espositivo è dedicato ai lavori in catrame della fine degli anni Ottanta,
tra cui opere emblematiche come Ti sento lontana e Ti amavo tanto. In questi lavori la
materia si fa linguaggio emotivo: il catrame non è solo sostanza, ma presenza, un corpo
che respira e reagisce, generando – nel confronto con olio e carboncino – equilibri instabili
e intensamente drammatici. Le forme, ridotte spesso all’essenziale, sono attraversate da
minimi inserti di colore che interrompono il dominio del nero, introducendo una tensione
narrativa che racconta la relazione tra due amanti attraverso la sola forza della materia.
Biografia dell’artista
LUIGI STOISA (Selvaggio di Giaveno, Torino, 1958)
Vive e lavora a Selvaggio di Giaveno (Torino). Inizia la sua attività artistica alla fine degli
anni Settanta durante gli studi all’Accademia di Belle Arti di Torino, dove si diploma in
Pittura. La sua ricerca si consolida negli anni Ottanta e si concentra sul tema del
mutamento della materia, capace di trasformare forme e significati nel tempo. Il catrame,
al centro del suo lavoro, diventa simbolo di metamorfosi continua.
Affascinato dai processi di trasformazione, Stoisa attraversa differenti linguaggi: dalla
pittura alla scultura in terracotta e bronzo, dalle installazioni polimateriche al disegno, che
considera l’origine di ogni idea. Debutta nel 1984 con una personale alla Galleria Tucci
Russo di Torino, presentando Narciso, un’installazione realizzata con catrame e pittura,
imponendosi da subito come una delle voci più originali della scena postmoderna italiana.
