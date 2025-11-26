26 Novembre, 2025
Longevità – Un nuovo ruolo nella società di domani

Riceviamo e pubblichiamo

Il 28 novembre dalle ore 10 , presso le Scuderie Odescalchi di Bracciano (RM) , organizzata dal Lions Club di Bracciano Anguillara Sabazia e Monti Sabatini , si svolgerà una giornata di studio sul tema della “silver economy” e sul ruolo che la fascia anziana della popolazione può svolgere a vantaggio della società .

Il Tema di Studio Nazionale Lions 2025-26 nasce dalla considerazione che l’Italia è il Paese più vecchio d’Europa con una popolazione mediamente molto longeva (81 anni per gli uomini, 85 per le donne) e una quota di over 65 tra le più alte del mondo.

L’incremento della longevità comporta una strutturale evoluzione dei comportamenti, delle relazioni nonché delle esigenze e della prevenzione.

Da qui la necessità di contribuire a mettere a fuoco due punti di vista tra loro integrativi: da un parte l’economia della longevità , la cosidetta “silver economy” con la crescente domanda per beni e servizi in settori quali quelli sanitari e assistenziali, residenziali, culturali, ricreativi, alimentazione e di formazione continua e dall’altra l’impiego attivo di una fascia di popolazione che è portatrice di un’importante esperienza a livello lavorativo e possiede tempo ed energie da mettere a disposizione del Paese nelle più varie forme quali la condivisione delle esperienze con i più giovani, il contributo sociale nei confronti delle fasce più deboli e dell’ambiente e in tante altre opportunità.

La sfida è l’attivazione di un circolo virtuoso di benefici reciproci che possa raccogliere la grande opportunità che la longevità rappresenta.

Al convegno hanno aderito in interclub numerosissimi Lions Club dei territori laziali segno dell’importanza di un tema così attuale nella nostra società.

Nella giornata verrà anche presentato il progetto “Comunità alloggio Don Piccolo” per persone adulte con disabilità promosso dalla Parrocchia di S. Maria Assunta di Trevignano Romano e dalla Diocesi di Civita Castellana.

Voci e Tradizioni del Lazio: Al Teatro Petrolini di Testaccio la rassegna di monologhi e canzoni in dialetto
Cerimonia a Bracciano per la ricorrenza di Santa Barbara Patrona della Marina Militare

