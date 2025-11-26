Cerimonia a Bracciano per la ricorrenza di Santa Barbara Patrona della Marina Militare

Riceviamo e pubblichiamo

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Marinai d’Italia Gruppo “MBVM Sergio POLLASTRINI” ha il piacere di invitare la S.V. alla manifestazione in oggetto che si terrà presso il monumento sito in Piazza Marinai d’Italia Giovedì 4 Dicembre p.v. alle ore 10.00, con il seguente programma; Arrivo Autorità – Alza bandiera – deposizione Corona di Alloro in memoria dei caduti del mare – Preghiera del Marinaio e allocuzione del Presidente inerente la Ricorrenza.

Alle ore 11.30 Santa Messa presso la Parrocchia di S.M. Novella ed a cui si chiede la gradita partecipazione in gemellaggio con l’Associazione ANARTI Gruppo di Bracciano e i Vigili del Fuoco.

La presenza della S.V. sarà particolarmente gradita unitamente ad una rappresentanza ed al Labaro della Vostra Associazione.

Distinti saluti.