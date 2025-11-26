26 Novembre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Cerimonia a Bracciano per la ricorrenza di Santa Barbara Patrona della Marina Militare

0
102
santa barbara

Riceviamo e pubblichiamo

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Marinai d’Italia Gruppo “MBVM Sergio POLLASTRINI” ha il piacere di invitare la S.V. alla manifestazione in oggetto che si terrà presso il monumento sito in Piazza Marinai d’Italia Giovedì 4 Dicembre p.v. alle ore 10.00, con il seguente programma; Arrivo Autorità – Alza bandiera – deposizione Corona di Alloro in memoria dei caduti del mare – Preghiera del Marinaio e allocuzione del Presidente inerente la Ricorrenza.
Alle ore 11.30 Santa Messa presso la Parrocchia di S.M. Novella ed a cui si chiede la gradita partecipazione in gemellaggio con l’Associazione ANARTI Gruppo di Bracciano e i Vigili del Fuoco.
La presenza della S.V. sarà particolarmente gradita unitamente ad una rappresentanza ed al Labaro della Vostra Associazione.
Distinti saluti.

Articolo precedente
Longevità – Un nuovo ruolo nella società di domani
Articolo successivo
LA REGIONE LAZIO PROTAGONISTA A “JOB&ORIENTA 2025”

Ultimi articoli

Eventi

“NON SEI SOLA”, INAUGURATA A MONTEVIRGINIO UNA PANCHINA ROSSA A SOSTEGNO DI CHI SUBISCE VIOLENZA

Eventi

LA REGIONE LAZIO PROTAGONISTA A “JOB&ORIENTA 2025”

Eventi

Longevità – Un nuovo ruolo nella società di domani

Eventi

Voci e Tradizioni del Lazio: Al Teatro Petrolini di Testaccio la rassegna di monologhi e canzoni in dialetto

Società

L’ECO DEL SILENZIO: IL CINEMA IRANIANO TRA POESIA E CENSURA

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it