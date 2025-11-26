FERROVIA ROMA NORD. CANTIERE FERMO, LAVORI SOLO DALL’1 GENNAIO 2026

Riceviamo e pubblichiamo

Abbiamo chiesto e ottenuto la convocazione della Commissione Lavori Pubblici sull’ammodernamento della Ferrovia Roma Nord, con la partecipazione dei sindaci dei Comuni interessati, per verificare le condizioni reali del cantiere.

È emerso con chiarezza che il cantiere, inaugurato a giugno 2025, è fermo e che l’avvio effettivo dei lavori è rinviato al primo gennaio 2026.

Di conseguenza, i 18 mesi promessi non saranno rispettati. I sindaci hanno segnalato la carenza di informazioni dirette da parte della Regione e dei soggetti attuatori, l’assenza del tavolo interistituzionale annunciato, la mancata consegna del cronoprogramma aggiornato e disservizi del trasporto sostitutivo su gomma, con problemi di puntualità e capacità nelle fasce di punta.

Abbiamo chiesto chiarimenti sulla mancata gara per il sistema di sicurezza ERTMS, tuttora non espletata, ribadendo l’esigenza che tale tecnologia sia adottata su tutta la tratta, nei lotti 1 e 2, e non in modo parziale.

Chiederemo al presidente Francesco Rocca di inserire una specifica posta nel prossimo bilancio regionale, in approvazione entro fine anno, per finanziare integralmente il raddoppio che ad oggi manca e che è in fase di progettazione da parte di ASTRAL per avere un’infrastruttura centrale per questa regione che sia all’avanguardia dei tempi che viviamo.

Per garantire trasparenza, coordinamento e monitoraggio continuo, chiediamo infine il ripristino immediato dell’Osservatorio insediato nel 2022 dalla Giunta Zingaretti, oggi di fatto superato dalla Giunta Rocca, strumento che i sindaci hanno espressamente richiesto per condividere dati, stato avanzamento lavori, mitigazioni e tempi certi.

Gli utenti della Roma Nord hanno diritto a un’infrastruttura moderna e sicura: servono decisioni chiare su avvio lavori, cronoprogramma, gara ERTMS, finanziamento del Lotto 2 e raddoppio ASTRAL, non nuovi annunci. La Regione assuma le proprie responsabilità.

Michela Califano, Massimiliano Valeriani consiglieri Pd Lazio, membri della commissione Lavori Pubblici della Regione Lazio