Anche Roma fa Un Passo per il Parkinson con Fondazione LIMPE

Nella Giornata nazionale dedicata alla consapevolezza della malattia oltre 90 centri neurologici aperti in tutta Italia, passeggiate inclusive e tante iniziative per sensibilizzare la cittadinanza

Sabato 29 novembre si celebra la Giornata Nazionale Parkinson, promossa da Fondazione LIMPE per il Parkinson ETScon il patrocinio della Società Italiana Parkinson e Disordini del Movimento – LIMPE-DISMOV ETS, per sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni su una malattia neurodegenerativa che in Italia colpisce oltre 300.000 persone.

In occasione della GNP 2025, più di 90 centri neurologici specializzati in tutta Italia apriranno le porte a pazienti, familiari e cittadini, offrendo consulenze, informazioni scientifiche e attività gratuite per approfondire la conoscenza della malattia e delle terapie disponibili.

Quest’anno la Giornata si arricchisce di un’importante iniziativa: Un Passo per il Parkinson, una passeggiata inclusiva che si terrà nella mattinata in numerose località italiane, grazie alla collaborazione con centri neurologici e associazioni locali.

L’evento, aperto a persone con Parkinson, familiari, caregiver, medici e cittadini, vuole essere un momento di condivisione e inclusione.

La camminata nasce dalla consapevolezza che l’attività fisica è parte integrante della cura del Parkinson: la ricerca scientifica dimostra infatti che l’esercizio regolare può rallentare la progressione della malattia, migliorando equilibrio, mobilità e benessere psicologico.

L'elenco completo dei centri aperti, regione per regione, e il programma dettagliato delle iniziative sono disponibili su fondazionelimpe.it. È inoltre attivo il numero verde 800.149.626 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17, sabato 29 dalle 9 alle 13) per ricevere informazioni e supporto.

Questa iniziativa di Fondazione LIMPE per il Parkinson ETS gode del Patrocinio della Rai della Media Partnership della TGR e di Rai Radio1.

Anche Roma partecipa alle attività Giornata Nazionale Parkinson promossa da Fondazione LIMPE con un ricco programma di iniziative, tra cui incontri, seminari e momenti di sensibilizzazione dedicati alla cittadinanza.

L’evento principale sarà la camminata inclusiva in programma domenica 30 novembre 2025, che partirà alle 11.00 da San Pietro in Carcere. Il percorso attraverserà i Fori Imperiali per concludersi all’interno del Parco Archeologico del Colosseo, in prossimità del Tempio di Venere e Roma, dove i partecipanti si ritroveranno per un momento finale di condivisione.

Una mobilitazione che promuove l’attività fisica come parte integrante della cura e che vedrà la partecipazione di numerosi centri della capitale. Tra questi, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCSS – Università Cattolica del Sacro Cuore, l’UOC di Neurologia – Centro Parkinson e Disturbi del Movimento dell’Ospedale Sant’Eugenio, l’UOSD Parkinson del Dipartimento di Medicina dei Sistemi del Policlinico Tor Vergata e la Fondazione Santa Lucia, tutti impegnati quotidianamente nella presa in carico delle persone con malattia di Parkinson.

Sabato 29 novembre, l’UOC Neurologia – Centro Parkinson e Disturbi del Movimento dell’Ospedale Sant’Eugenioorganizza alle 10.30 il seminario Le novità terapeutiche e l’importanza dello stile di vita (Aula Levi Montalcini, piano I dell’edificio nuovo). Al termine dell’incontro è prevista anche una lezione di yoga di gruppo dedicata alle persone con Parkinson.

Inoltre il giorno prima, venerdì 28 novembre, dalle 10 alle 13, il Dipartimento di Neuroscienze Umane dell’Università La Sapienza propone presso la propria Palestra di Neuroriabilitazione (piano -1) una mattinata di laboratori creativi di riabilitazione rivolti alle persone con Parkinson.

Le attività comprendono Muoversi insieme, un laboratorio di fisioterapia e attività fisica adattata; Essere nel fare, laboratorio di falegnameria e uncinetto guidato dalla Terapia Occupazionale; Respirare la voce, laboratorio di logopedia; e infine Guardare insieme, un laboratorio di lettura creativa con il supporto di ortottica e assistenza oftalmologica.

“La Giornata Nazionale Parkinson rappresenta un momento cruciale per accrescere la consapevolezza sulla malattia e sul suo impatto – afferma il prof. Michele Tinazzi, presidente di Fondazione LIMPE per il Parkinson – Con l’iniziativa Un Passo per il Parkinson, migliaia di persone in tutta Italia saranno unite da un gesto di solidarietà e partecipazione.

L’attività fisica, parte fondamentale del trattamento, diventa simbolo di speranza e benessere, mentre l’impegno di pazienti, familiari e professionisti dimostra che insieme possiamo migliorare la qualità della vita di chi vive con il Parkinson.”

La Giornata Nazionale Parkinson, istituita nel 2009, è ormai un appuntamento consolidato che unisce medici, ricercatori, pazienti e caregiver in un grande progetto di informazione, sostegno e partecipazione civica.

L’iniziativa è resa possibile grazie al supporto di Bial Italia S.r.l., Chiesi Italia S.p.A, Istituto Luso Farmaco d’Italia, PIAM Farmaceutici S.p.A.