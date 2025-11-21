22 Novembre, 2025
“OGNI GIORNO”: UN TRIBUTO A FRANCESCO, UN RAGGIO DI SPERANZA SULL’ASFALTO

Riceviamo e pubblichiamo

Oggi, l’Associazione Rose Bianche sull’Asfalto,di cui è parte attiva anche la dott.ssa Lucia Colella, la Dsga del nostro istituto, promotrice dell’iniziativa, a pochi giorni di distanza dalla giornata nazionale delle vittime della strada, istituita con la legge 227 del 29 dicembre 2017, ha presentato presso l’aula polifunzionale della scuola secondaria di primo grado, il docufilm “OGNI GIORNO”, una emozionante testimonianza della vita di Francesco, raccontata attraverso gli occhi di chi l’ha amato.

L’obiettivo del progetto è quello di promuovere la guida in sicurezza e sensibilizzare i ragazzi circa i rischi della guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di psicofarmaci e stupefacenti.

Ad introdurre la sequenza di proiezioni è stata la prof.ssa Antonella Di Spalatro, dirigente scolastico dell’IC di Bracciano, che rivolgendosi ai ragazzi e alle ragazze presenti, ha parlato di come sia importante l’informazione, la prevenzione e la consapevolezza dei rischi. In un mondo liquido, in cui tutto sembra rarefatto e distante , le convinzioni e le identità si fanno labili, ha esortato i ragazzi a riflettere e a riappropriarsi della loro identità di persone libere.
Diretto da Luca Pagliari, il film è un viaggio tra ricordi, lacrime e sorrisi, un tributo a un ragazzo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha amato e non solo.

La proiezione, aperta alle classi terze della nostra scuola secondaria di primo grado, ha riunito amici, familiari e conoscenti di Francesco: ognuno ha condiviso un frammento della sua storia, tra scuola, campo da calcio e i luoghi che lo hanno visto vivere con passione ogni giorno. “L’obiettivo del regista – spiega Valerio, il papà disoccupato di Francesco – era far conoscere Francesco non solo come una storia, ma come un esempio, un monito. Ci è riuscito: il suo sorriso, la sua energia e la sua fragilità ci avvolgono ancora, invitandoci a riflettere sul valore della vita.”

L’ evento di oggi non ha lasciato indifferenti i ragazzi che, attoniti e in rispettoso silenzio, hanno assistito alla proiezione.
Al termine del film, sono state numerose le domande rivolte a Valerio che ha ringraziato per l’attenzione e l’interesse dimostrato.

Il culmine della giornata è stato un abbraccio silenzioso di molti tra i ragazzi e le ragazze presenti che hanno voluto ricambiare di affetto e vicinanza Valerio per aver condiviso questo ponte tra il dolore e la speranza.
Rita Orecchioni

