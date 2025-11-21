22 Novembre, 2025
Festa degli Alberi: l’assessore Giannini partecipa all’iniziativa dell’Istituto Comprensivo Civitavecchia II

tavolo sulla sicurezza del lavoro a Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina l’assessore all’Ambiente Stefano Giannini ha partecipato alla Festa degli Alberi organizzata dall’Istituto Comprensivo Civitavecchia II, un appuntamento che rinnova ogni anno l’impegno verso l’educazione ambientale e il legame tra scuola e comunità.
All’iniziativa era presente anche Alessandra Lecis, presidente della Commissione Cultura e Istruzione e docente della scuola dell’infanzia, con la quale l’Amministrazione sta sviluppando nuove progettazioni per l’abbellimento e la valorizzazione dei giardini scolastici, considerati spazi educativi essenziali.
“Desidero ringraziare la dirigenza scolastica e tutte le docenti per l’accoglienza, i bambini per l’entusiasmo che hanno portato alla giornata e le famiglie che sostengono percorsi educativi così importanti. Una comunità si misura da come si prende cura dei propri bambini, dalle opportunità che offre loro e dall’attenzione agli spazi in cui crescono.
Continueremo a vigilare, ascoltare e farci carico delle esigenze delle scuole del territorio, perché investire nel benessere dei più piccoli significa costruire il futuro della città”, dichiara l’assessore Giannini.
“La Festa degli Alberi è un momento significativo di sensibilizzazione e partecipazione”, afferma il Sindaco Marco Piendibene. “Le scuole hanno un ruolo centrale nella formazione ambientale delle nuove generazioni e l’Amministrazione sarà al loro fianco per sostenere progetti dedicati alla qualità degli spazi verdi e alla crescita di una comunità più attenta, consapevole e coesa.”
Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

