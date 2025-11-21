MUNICIPIO XV, TORQUATI – RIBERA: “PARCO VOLUSIA, IL 26 CERIMONIA E SVELAMENTO TARGA “VIALE MARIA GRAZIA SALVATORE” PER SUO IMPEGNO CIVICO”

Riceviamo e pubblichiamo

“Per riconoscere il suo instancabile impegno civico per il Municipio XV, l’amministrazione municipale posizionerà una targa in ricordo di Maria Grazia Salvatore nel viale principale del Parco Volusia.

Vicepresidente del “Comitato Cittadino per il XX Municipio”, nel corso di tutta la sua vita Maria Grazia ha profuso un lodevole e instancabile impegno civico a favore della qualità della vita e dello sviluppo del territorio. Tra le iniziative più significative la sua decennale battaglia per tutelare il Parco Volusia, polmone verde del nostro territorio e per sollecitare la sua apertura.

Riconosciuto il desiderio unanime del Municipio e della cittadinanza attiva di onorare e tramandare la sua memoria alle future generazioni, nel decimo anniversario della sua scomparsa, l’amministrazione insieme alle associazioni Ermes 2000, Amici del Parco Volusia e Comitato per il XV Municipio ha organizzato una cerimonia per svelare la targa “Viale Maria Grazia Salvatore” che si svolgerà il prossimo 26 novembre alle ore 10.00 al Parco Volusia, con ingresso dal parcheggio di Via Casalattico.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore alle Politiche Ambientali, Marcello Ribera.