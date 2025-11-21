FELICE PEDRETTI. IN INTERIORE HOMINE Mostra a cura di Claudio Strinati

Riceviamo e pubblichiamo

Alla presenza dell’artista Felice Pedretti, del Consigliere Metropolitano Mariano Angelucci, dei curatori Claudio Strinati e Federico Strinati per Dialogues, raccontare l’Arte.

“In interiore homine” è il titolo della nuova mostra personale di Felice Pedretti, che torna a esporre a Roma in una delle sedi più prestigiose della città: la Sala della Pace di Palazzo Valentini. Curata da Claudio e Federico Strinati, la mostra raccoglie oltre trenta opere recenti, tra dipinti e disegni, realizzate con tecniche tradizionali — come la tempera all’uovo — e animate da una straordinaria tensione poetica.

Il titolo si ispira a Sant’Agostino, ma il messaggio è più che mai attuale: la verità non risiede nella superficie delle cose, ma nel loro spazio interiore. Le opere di Pedretti propongono uno sguardo alternativo sul mondo: fatto di misura, lentezza, ascolto. I suoi soggetti, spesso isolati in spazi sospesi, ci parlano non attraverso l’azione ma attraverso la presenza. La pittura, per Pedretti, è una forma di meditazione, un atto di responsabilità, un invito a sottrarre tempo all’effimero per restituirlo alla contemplazione.